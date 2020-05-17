yaroslawa_99

Ярослава yaroslawa_99

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Я начинающий копирайтер, и также занимаюсь рерайтингом. Пишу короткие художественные тексты.
  • Надоело тратить время на написание рефератов и создание презентаций?

    Хочешь, чтобы твой текст был без ошибок, но все правила русского языка вылетели из головы?

    Кажется, что твоему тексту чего-то не хватает? Тогда ты по адресу.

    Что я могу предложить тебе:

    – создание офигенных презентаций. Не в стандартном и скучном Microsoft PowerPoint, которое есть в каждом компьютере.

    – написание рефератов средней сложности с высокой уникальностью;

    – повышение уникальности ваших текстов и придание им более привлекательного вида;

    – проверка вашего текста на наличие ошибок: речевых, пунктуационных, орфографических и т. д.;

    – если вы - начинающий блогер, то с радостью помогу с постами. От вас в этом случае только идея или набросок поста.

    На начальном этапе цена работ не высокая.