yaroslawa_99

Я начинающий копирайтер, и также занимаюсь рерайтингом. Пишу короткие художественные тексты.
- Надоело тратить время на написание рефератов и создание презентаций?
Хочешь, чтобы твой текст был без ошибок, но все правила русского языка вылетели из головы?
Кажется, что твоему тексту чего-то не хватает? Тогда ты по адресу.
Что я могу предложить тебе:
– создание офигенных презентаций. Не в стандартном и скучном Microsoft PowerPoint, которое есть в каждом компьютере.
– написание рефератов средней сложности с высокой уникальностью;
– повышение уникальности ваших текстов и придание им более привлекательного вида;
– проверка вашего текста на наличие ошибок: речевых, пунктуационных, орфографических и т. д.;
– если вы - начинающий блогер, то с радостью помогу с постами. От вас в этом случае только идея или набросок поста.
На начальном этапе цена работ не высокая.
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