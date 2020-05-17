yaroslawa_99

Хочешь, чтобы твой текст был без ошибок, но все правила русского языка вылетели из головы?

Кажется, что твоему тексту чего-то не хватает? Тогда ты по адресу.

Что я могу предложить тебе:

– создание офигенных презентаций. Не в стандартном и скучном Microsoft PowerPoint, которое есть в каждом компьютере.

– написание рефератов средней сложности с высокой уникальностью;

– повышение уникальности ваших текстов и придание им более привлекательного вида;

– проверка вашего текста на наличие ошибок: речевых, пунктуационных, орфографических и т. д.;

– если вы - начинающий блогер, то с радостью помогу с постами. От вас в этом случае только идея или набросок поста.

На начальном этапе цена работ не высокая.