Брендинг агентство Shaman - создаем и наслаждаемся дизайном более 8 лет.

Мы международная команда дизайнеров, посвятившая много лет дизайну. Мы работали по разные стороны - в крупных производственных компаниях и международных дизайн агентствах. Понимаем аспекты и сложности.

-Дизайн упаковки. Разработали очень много дизайна упаковки, от простейших и бюджетных до крупных заказов по 50-60 sku. Это наша основная специализация, мы ее любим.

- Айдентика и стиль. Не так много компаний сегодня понимают ценность разработки айдентики под компанию или продукт, но все-же есть прогрессивные проекты, в которых нам удалось поучаствовать. Любим и разрабатываем.

- Логотипы, рекламные материалы. Делаем, но это для нас не основная специализация, скорее как перекус.

Мы открыты, с удовольствием ответим на вопросы )