Брендинг агентство Shaman - создаем и наслаждаемся дизайном более 8 лет.
Мы международная команда дизайнеров, посвятившая много лет дизайну. Мы работали по разные стороны - в крупных производственных компаниях и международных дизайн агентствах. Понимаем аспекты и сложности.
-Дизайн упаковки. Разработали очень много дизайна упаковки, от простейших и бюджетных до крупных заказов по 50-60 sku. Это наша основная специализация, мы ее любим.
- Айдентика и стиль. Не так много компаний сегодня понимают ценность разработки айдентики под компанию или продукт, но все-же есть прогрессивные проекты, в которых нам удалось поучаствовать. Любим и разрабатываем.
- Логотипы, рекламные материалы. Делаем, но это для нас не основная специализация, скорее как перекус.
Мы открыты, с удовольствием ответим на вопросы )
Портфолио
- Разработка упаковки для бренда кофе "Magic Jungle"66 просмотров
- Разработка лого для конного центра76 просмотров
- Разработка упаковки для снеков Chipster158 просмотров
- Разработка упаковки для "Cacao republic"90 просмотров
- Витаминный напиток Vitamix138 просмотров
- Редизайн, сироп Barbados117 просмотров
- Фирменный стиль для Digital агентства54 просмотра
- Премиум попкорн "Cosmicorn"75 просмотров
- Дизайн упаковки для сухофруктов "Вкус Рая"95 просмотров
- Разработка упаковки для шоколадных шариков Yorks92 просмотра
- Разработка айдентики для "Старт такси"59 просмотров
- Семечки Хан341 просмотр