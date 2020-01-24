yarullinrakhim

Рахим Яруллин yarullinrakhimyarullinrakhim
29 летРоссия/Нурлат
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Уважаемый господин!
Опыт моей двухлетней работы над созданием сайтов может быть интересным для Вашего растущего проекта.
Участвуя в различных должностях в программировании, я достиг к настоящему моменту положения "Мастера' в этой сфере и приобрел компетенцию во всех фазах веб-дизайнерской деятельности, включая создание любого сайта по макету, правку и доработку сайта(html,css,javascript).
Я ушел с офиса в декабре и уверен, что смогу содействовать росту прибылей Вашего проекта. Я буду признателен за возможность познакомить вас со своими предложениями.
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