yarullinrakhim

Уважаемый господин!

Опыт моей двухлетней работы над созданием сайтов может быть интересным для Вашего растущего проекта.

Участвуя в различных должностях в программировании, я достиг к настоящему моменту положения "Мастера' в этой сфере и приобрел компетенцию во всех фазах веб-дизайнерской деятельности, включая создание любого сайта по макету, правку и доработку сайта(html,css,javascript).

Я ушел с офиса в декабре и уверен, что смогу содействовать росту прибылей Вашего проекта. Я буду признателен за возможность познакомить вас со своими предложениями.