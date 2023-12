yarushin_vladimi

Образование

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 2018–2022 гг.

Факультет «Экономики и бизнеса»

Профиль «Маркетинг»

Ключевые знания и навыки

- Методология маркетинговых исследований, анализ рынка, анализ поведения потребителя, ведение

коммуникационной программы, A/B тестирование;

- Навыки моделирования бизнес-процессов (BPMN);

- Навыки визуализации (MS Visio, Tableau);

- Умение работать с Google Analytics, Yandex Metrica, Google tag manager

- ПК: MS Office на продвинутом уровне, знание основ MS SQL Server, MS Project, знание языков программирования: Python, R;

- Знание программ бухгалтерского учета: 1C: Бухгалтерия, 1С: Предприятие 8;

- Иностранные языки – английский (Upper-Intermediate).

Опыт работы

- Прохождение Практики в компании «FutureToday» - 2020 год

- Работа в должности «Ассистент отдела маркетинга доставки» в компании Burger King – 2020-2021 года

ДОСТИЖЕНИЯ

- Победитель кейс-чемпионата от компании Danon на тему: «Разработка концепции продвижения бренда Alpro в ключевых каналах продаж»

- Победитель (1-е место) кейс-чемпионата от компании KPMG на тему: «Анализ ошибок в финансовой отчетности и формировании корректной отчетности»

- Призер (2-е место) кейс-чемпионата от компании Estee Lauder на тему: «Разработка омниканальной программы лояльности»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ обучение – онлайн курсы

Завершены в 2020:

Coursera:

University of California, Davis: Research Proposal: Initiating Research, Market Research (Qualitative Research), Quantitative

Research

University of Michigan Programming for Everybody (Getting Started with Python), Python Data Structures

University of Virginia: Marketing Analytics

В процессе изучения:

Changellenge:

ToolKit "Python. Анализ данных"

Skillbox:

Профессия Маркетолог-аналитик (Web, BI, Python, Excel Pro, Google- таблицы Pro)

Успеваемость

Средний балл: 97,3

Бальные оценки по ключевым предметам:

1. Анализ данных – 100 баллов;

2. Маркетинговые исследования – 100 баллов;

3. Маркетинговый анализ с помощью MS Excel – 97 баллов;

4. Поведение потребителей – 100 баллов;

5. Проектный менеджмент: базовый курс – 100 баллов;

6. Английский язык (результат последнего экзамена) – 96 баллов.