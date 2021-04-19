yarushin_vladimi

Владимир Ярушин yarushin_vladimiyarushin_vladimi
Образование
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 2018–2022 гг.
Факультет «Экономики и бизнеса»
Профиль «Маркетинг»
Ключевые знания и навыки
- Методология маркетинговых исследований, анализ рынка, анализ поведения потребителя, ведение
коммуникационной программы, A/B тестирование;
- Навыки моделирования бизнес-процессов (BPMN);
- Навыки визуализации (MS Visio, Tableau);
- Умение работать с Google Analytics, Yandex Metrica, Google tag manager
- ПК: MS Office на продвинутом уровне, знание основ MS SQL Server, MS Project, знание языков программирования: Python, R;
- Знание программ бухгалтерского учета: 1C: Бухгалтерия, 1С: Предприятие 8;
- Иностранные языки – английский (Upper-Intermediate).
Опыт работы
- Прохождение Практики в компании «FutureToday» - 2020 год
- Работа в должности «Ассистент отдела маркетинга доставки» в компании Burger King – 2020-2021 года
ДОСТИЖЕНИЯ
- Победитель кейс-чемпионата от компании Danon на тему: «Разработка концепции продвижения бренда Alpro в ключевых каналах продаж»
- Победитель (1-е место) кейс-чемпионата от компании KPMG на тему: «Анализ ошибок в финансовой отчетности и формировании корректной отчетности»
- Призер (2-е место) кейс-чемпионата от компании Estee Lauder на тему: «Разработка омниканальной программы лояльности»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ обучение – онлайн курсы
Завершены в 2020:
Coursera:
University of California, Davis: Research Proposal: Initiating Research, Market Research (Qualitative Research), Quantitative
Research
University of Michigan Programming for Everybody (Getting Started with Python), Python Data Structures
University of Virginia: Marketing Analytics
В процессе изучения:
Changellenge:
ToolKit "Python. Анализ данных"
Skillbox:
Профессия Маркетолог-аналитик (Web, BI, Python, Excel Pro, Google- таблицы Pro)
Успеваемость
Средний балл: 97,3
Бальные оценки по ключевым предметам:
1. Анализ данных – 100 баллов;
2. Маркетинговые исследования – 100 баллов;
3. Маркетинговый анализ с помощью MS Excel – 97 баллов;
4. Поведение потребителей – 100 баллов;
5. Проектный менеджмент: базовый курс – 100 баллов;
6. Английский язык (результат последнего экзамена) – 96 баллов.