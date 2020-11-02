Ваш незаменимый Инстадмин

Здравствуйте, меня зовут Анна. Я – администратор Instagram-аккаунта.

Если Вы:

- не из робкого десятка и давно мечтаете заявить о себе всему Миру через Instagram;

- ведете свое дело оффлайн, но хотите в сеть;

- имеете классный продукт и желаете предложить его людям;

- боитесь ошибиться и нуждаетесь в помощи в продвижении в Instagram;

- стесняетесь показать свои идеи Миру, то…

Поздравляю! Мы нашли друг друга! Я помогаю добиваться целей через мир соцсетей!

Могу предложить Вам перечень следующих услуг:

- создание и ведение Instagram-аккаунта ссамого начала под ключ;

- анализ Вашего профиля;

- анализ Вашей целевой аудитории;

- разработка/ корректировка шапки профиля;

- составление ленты фотографий (9, 12, 15 постов);

- составление контент-плана на 9, 12, 15 постов;

- написание и публикация постов;

- подборка хэштегов;

- разработка контент-плана сторис;

- создание, монтаж сторис;

- общение с аудиторией (работа в директе, комментинг, как в своем, так и в чужих аккаунтах);

- анализ статистики;

- покупка рекламы у блогеров.

Все услуги предоставляются на договорной основе, как по отдельности, так и пакетами.

Работая со мной, Вы получите:

- ответственного сотрудника – «правую руку» в ведении Вашего Instagram-аккаунта;

- мотиватора и неназойливого советника на случай выгорания и когда нет идей;

- больше свободного времени для семьи и любимых дел;

- новых клиентов и повышение продаж Вашего продукта;

- сотрудника, готового ответить на все Ваши вопросы(в рамках профессиональной деятельности) практически 24/7.*

О себе.

Мне 30 лет. Я почти год занимаюсь данной деятельность, и мне это нравится! Я постоянно учусь и совершенствуюсь. Приветствую в людях честность, порядочность,ответственность, доброту, смелость и креативность. Не приветствую наглость и подлость.

Если Вы заинтересованы и, возможно, заинтригованы,то приглашаю Вас ко мне в аккаунт https://www.instagram.com/yarushkina_smm/. В шапке профиля Вы найдете ссылку. Переходите по ней и получите подарок от меня!

В честь нашего знакомства!

До встречи! Ваш потенциальный Инстадмин.

* - график работы обговаривается в договоре на оказание услуг.