Здравствуйте, меня зовут Анна. Я – администратор Instagram-аккаунта.
Если Вы:
- не из робкого десятка и давно мечтаете заявить о себе всему Миру через Instagram;
- ведете свое дело оффлайн, но хотите в сеть;
- имеете классный продукт и желаете предложить его людям;
- боитесь ошибиться и нуждаетесь в помощи в продвижении в Instagram;
- стесняетесь показать свои идеи Миру, то…
Поздравляю! Мы нашли друг друга! Я помогаю добиваться целей через мир соцсетей!
Могу предложить Вам перечень следующих услуг:
- создание и ведение Instagram-аккаунта ссамого начала под ключ;
- анализ Вашего профиля;
- анализ Вашей целевой аудитории;
- разработка/ корректировка шапки профиля;
- составление ленты фотографий (9, 12, 15 постов);
- составление контент-плана на 9, 12, 15 постов;
- написание и публикация постов;
- подборка хэштегов;
- разработка контент-плана сторис;
- создание, монтаж сторис;
- общение с аудиторией (работа в директе, комментинг, как в своем, так и в чужих аккаунтах);
- анализ статистики;
- покупка рекламы у блогеров.
Все услуги предоставляются на договорной основе, как по отдельности, так и пакетами.
Работая со мной, Вы получите:
- ответственного сотрудника – «правую руку» в ведении Вашего Instagram-аккаунта;
- мотиватора и неназойливого советника на случай выгорания и когда нет идей;
- больше свободного времени для семьи и любимых дел;
- новых клиентов и повышение продаж Вашего продукта;
- сотрудника, готового ответить на все Ваши вопросы(в рамках профессиональной деятельности) практически 24/7.*
О себе.
Мне 30 лет. Я почти год занимаюсь данной деятельность, и мне это нравится! Я постоянно учусь и совершенствуюсь. Приветствую в людях честность, порядочность,ответственность, доброту, смелость и креативность. Не приветствую наглость и подлость.
Если Вы заинтересованы и, возможно, заинтригованы,то приглашаю Вас ко мне в аккаунт https://www.instagram.com/yarushkina_smm/. В шапке профиля Вы найдете ссылку. Переходите по ней и получите подарок от меня!
В честь нашего знакомства!
До встречи! Ваш потенциальный Инстадмин.
* - график работы обговаривается в договоре на оказание услуг.