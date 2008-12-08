Июль 2005 – декабрь 2006
Должность:Специалист информационного центра, компания «Астелит», мобильный оператор «LifeJ»(lifecell)
Обязанности:
Предоставляла информацию абонентам по новым акциям, услугам, новинкам компании;
Отвечала на входящие телефонные звонки(английский – русский – украинский); связывалась с абонентами в обратном
порядке, при необходимости прояснить дополнительную информацию по номеру или
услуге;
Активировала и блокировала услуги по просьбе абонента, учитывая политику компании;
Вела корреспонденцию с абонентами;
Информировала абонентов о текущей ситуации по номеру (тарифный план, исходящие – входящие звонки, подключенные
дополнительные услуги);
Посетила тренинги профессионального роста, организованные компанией «Астелит», на которых научилась работать с возражениями клиентов, освоила
технику кризисного общения для ведения эффективных переговоров с проблемными
клиентами.
Январь 2007 – июль 2007
Должность:менеджер корпоративного отдела туристической компании «Нью Лоджик».
Обязанности:
·Вела корреспонденцию с клиентами (иностранцы,Украинцы, Россияне), которых интересовало бронирование и заказ конференц - услуг, гостиниц, экскурсий, трансферов;
Бронировала гостиницы в Киеве и по всей Украине, на основании агентских договоров;
Организовывала экскурсии для иностранных туристов;
Организовывала мероприятия для клиентов,включая бронирование конференц - зала, гостиничных номеров, организовывала кофе брейки, обеды для гостей;
Работала с бухгалтерскими документами (акты выполненных работ, оплаты, составление счетов для оплаты);
Проводила контроль по всем оплатам от клиентов (оплаченные счета, задолженности).
Июль 2007 – ноябрь 2008
Консалтинговая компания «Жан Паскаль Консей» (сфера гостеприимства)
Должность:старший координатор проектов.
Обязанности:
Планировала процесс работы, который включал список вопросов к выполнению (проект «VOYAGE LAZURNOE», Крым - Апарт – Отель Комплекс); по проекту рассматривался ряд вопросов, таких как: анализ рынка,
брендинг, стратегия продаж апартаментов, этапы продаж, связь с клиентом;
Делала устные и письменные переводы документов (по проекту);
Налаживала работу между подрядчиками и основным заказчиком (собирала необходимую информацию, анализировала,
систематизировала, оценивала и после одобрения руководством отправляла
заказчику на рассмотрение, организовывала встречи по необходимости);
Координировала работу подрядчиков(архитектурное бюро, инженеры, поставщики, дизайнеры), контролировала процесс
получения от них необходимой информации для проекта;
Помогала директору компании в создании концепций, стратегий, проведении маркетинговых исследований (совместно с
компанией HVS- http://www.hvs.com/), связанных с проектом;
Составляла ежемесячные отчеты по проекту для заказчика, в которых содержался перечень проделанной работы, комментарии, выводы;
08.12.2008
Турецкаякомпания BD – International Turkey(частная, консалтинговая компания, Турция), Должность: ассистент Директора.
Проект:VIPLimoCarUkraine, компания BD – International Украина(www.viplimocar.com.ua) – транспортные услуги уровня люкс
Обязанностина должности ассистента Директора:
Проводила встречи по запросу Директора(когда он отсутствовал в Украине), после каждой встречи составляла отчет (minutes of the meeting);
Делала устные и письменные переводы;
Командировки (по требованию);
Проводила маркетинговые исследования рынка по проектам, которые находились в перспективе запуска;
Работала с большим потоком информации, так как компания занималась разнообразными проектами, включая сферу
телекоммуникаций, строительство, с/х бизнес;
Ежемесячно составляла письменный отчет,который содержал финансовую часть (результативность проделанной работы, расходы по компании – operationalexpenses);
Обязанностипо проекту VIPLimoCar:
Вела переписку с иностранными клиентами, а также общалась с ними в телефонном режиме (английский, русский), получив при этом замечательный опыт коммуникации с различными категориями заказчиков;
Предлагала обратившимся клиентам услуги компании,связанные с транспортировкой (трансфера, поездки в городе, междугородние трансфера), турами по Киеву (сотрудничая с гидами, переводчиками), арендой апартаментов, полетами на воздушных шарах;
Решала вопросы по организации трансферов по всей Украине (связывалась с партнерами, обсуждала схему работы и взаиморасчетов) в телефонном режиме, а также на личных встречах;
Координировала все заказы с водителями и клиентами, а именно: дата, время, рейс, гостиница, дополнительные услуги,
взаиморасчеты;
Организовывала экскурсии совместно с партнерами – гидами, налаживала связи с владельцами транспортных средств
(компании, частные лица);
Вела базу заказов и клиентов;
Занималась переводами;
Отслеживала платежи, которые осуществляли клиенты (оплаты, задолженности).