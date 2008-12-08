yaroslava_diakova

Июль 2005 – декабрь 2006

Должность:Специалист информационного центра, компания «Астелит», мобильный оператор « Life J »( lifecell )

Обязанности:

Предоставляла информацию абонентам по новым акциям, услугам, новинкам компании;

Отвечала на входящие телефонные звонки(английский – русский – украинский); связывалась с абонентами в обратном

порядке, при необходимости прояснить дополнительную информацию по номеру или

услуге;

Активировала и блокировала услуги по просьбе абонента, учитывая политику компании;

Вела корреспонденцию с абонентами;

Информировала абонентов о текущей ситуации по номеру (тарифный план, исходящие – входящие звонки, подключенные

дополнительные услуги);

Посетила тренинги профессионального роста, организованные компанией «Астелит», на которых научилась работать с возражениями клиентов, освоила

технику кризисного общения для ведения эффективных переговоров с проблемными

клиентами.

Январь 2007 – июль 2007

Должность:менеджер корпоративного отдела туристической компании «Нью Лоджик».

Обязанности:

·Вела корреспонденцию с клиентами (иностранцы,Украинцы, Россияне), которых интересовало бронирование и заказ конференц - услуг, гостиниц, экскурсий, трансферов;

Бронировала гостиницы в Киеве и по всей Украине, на основании агентских договоров;

Организовывала экскурсии для иностранных туристов;

Организовывала мероприятия для клиентов,включая бронирование конференц - зала, гостиничных номеров, организовывала кофе брейки, обеды для гостей;

Работала с бухгалтерскими документами (акты выполненных работ, оплаты, составление счетов для оплаты);

Проводила контроль по всем оплатам от клиентов (оплаченные счета, задолженности).

Июль 2007 – ноябрь 2008

Консалтинговая компания «Жан Паскаль Консей» (сфера гостеприимства)

Должность:старший координатор проектов.

Обязанности:

Планировала процесс работы, который включал список вопросов к выполнению (проект «VOYAGE LAZURNOE», Крым - Апарт – Отель Комплекс); по проекту рассматривался ряд вопросов, таких как: анализ рынка,

брендинг, стратегия продаж апартаментов, этапы продаж, связь с клиентом;

Делала устные и письменные переводы документов (по проекту);

Налаживала работу между подрядчиками и основным заказчиком (собирала необходимую информацию, анализировала,

систематизировала, оценивала и после одобрения руководством отправляла

заказчику на рассмотрение, организовывала встречи по необходимости);

Координировала работу подрядчиков(архитектурное бюро, инженеры, поставщики, дизайнеры), контролировала процесс

получения от них необходимой информации для проекта;

Помогала директору компании в создании концепций, стратегий, проведении маркетинговых исследований (совместно с

компанией HVS- http://www.hvs.com/), связанных с проектом;

Составляла ежемесячные отчеты по проекту для заказчика, в которых содержался перечень проделанной работы, комментарии, выводы;

08.12.2008

Турецкаякомпания BD – International Turkey (частная, консалтинговая компания, Турция), Должность: ассистент Директора.

Проект:VIPLimoCarUkraine, компания BD – International Украина(www.viplimocar.com.ua) – транспортные услуги уровня люкс

Обязанностина должности ассистента Директора :

Проводила встречи по запросу Директора(когда он отсутствовал в Украине), после каждой встречи составляла отчет (minutes of the meeting);

Делала устные и письменные переводы;

Командировки (по требованию);

Проводила маркетинговые исследования рынка по проектам, которые находились в перспективе запуска;

Работала с большим потоком информации, так как компания занималась разнообразными проектами, включая сферу

телекоммуникаций, строительство, с/х бизнес;

Ежемесячно составляла письменный отчет,который содержал финансовую часть (результативность проделанной работы, расходы по компании – operationalexpenses);

Обязанностипо проекту VIP LimoCar :

Вела переписку с иностранными клиентами, а также общалась с ними в телефонном режиме (английский, русский), получив при этом замечательный опыт коммуникации с различными категориями заказчиков;

Предлагала обратившимся клиентам услуги компании,связанные с транспортировкой (трансфера, поездки в городе, междугородние трансфера), турами по Киеву (сотрудничая с гидами, переводчиками), арендой апартаментов, полетами на воздушных шарах;

Решала вопросы по организации трансферов по всей Украине (связывалась с партнерами, обсуждала схему работы и взаиморасчетов) в телефонном режиме, а также на личных встречах;

Координировала все заказы с водителями и клиентами, а именно: дата, время, рейс, гостиница, дополнительные услуги,

взаиморасчеты;

Организовывала экскурсии совместно с партнерами – гидами, налаживала связи с владельцами транспортных средств

(компании, частные лица);

Вела базу заказов и клиентов;

Занималась переводами;

Отслеживала платежи, которые осуществляли клиенты (оплаты, задолженности).