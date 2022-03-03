Full Stack веб разработчик

Ищете того, кто смог бы создать красивый, удобный и уникальный сайт с учетом мировых трендов веб-разработки? Обратитесь ко мне, ведь я не просто создаю сайты, а помогаю малому бизнесу выходить на большой рынок.

Меня зовут Алексей.

Уже около 10 лет создаю сайты для своих клиентов.

В моем портфолио более 130 небольших сайтов и порядка 36 крупных проектов.

Работаю с самой гибкой и удобной, по моему мнению, системой управления сайтами: MODX.

У меня вы можете заказать как простые шаблонные решения, несложные лендинги, так и крупные информационные ресурсы и интернет-магазины с уникальным дизайном, сервисами синхронизации, доставки и оплаты.