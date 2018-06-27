Web-разработчик / HTML-верстальщик / Специалист CMS Wordpress.

О себе:

Доброго времени суток, меня зовут Яков. Занимаюсь разработкой сайтов с нуля, под ключ. Выполняю верстку и программирование сайтов. Добавляю весь необходимый функционал на сайт. Делаю адаптивную верстку, таким образом Ваш сайт будет отлично выглядеть на всех устройствах. Любой начатый проект довожу до конца, постоянно совершенствую свой профессиональный уровень. Вы можете заказать у меня разработку сайта с нуля, или связаться со мной для сотрудничества. Занимаюсь разработкой сайтов — Сайты-визитки, одностраничники(landing page), блоги, корпоративные сайты.

Знания и навыки:

Языки программирования: PHP, JavaScript. Язык разметки HTML(5), таблицы стилей CSS(3), язык запросов SQL, CMS WordPress, адаптивная верстка под мобильные устройства. СУБД MySQL, библиотека jQuery.

Программы:

Adobe Photoshop, Notepad++, FileZilla, phpmyadmin, пакет Open Server, Sublime Text.

Связаться со мной:

email: [email protected]

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/yasha200