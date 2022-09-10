yaslexyana

Ваш копирайтер-маркетолог
Здравствуйте! Я — Яна Старикова, копирайтер-маркетолог, менеджер digital-проектов, практик с 2008 года. Люблю гармонию в жизни и текстах.
Моих клиентов объединяет преданность делу, они одержимы развитием своих проектов больше, чем их конкуренты. Это предприниматели, руководители, владельцы интернет-магазинов.
Ко мне обращаются когда:
- не знают, с чего начать развитие интернет-магазина или блога;
- срочно нужна оценка сайта с пошаговым планом продвижения бизнеса онлайн;
- нужны тексты — словами помогаю привлекать клиентов!
Я против войны в Украине!