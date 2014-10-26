yasonka

Яна yasonka

 
36 летУкраина/Николаев
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Грамотность! Исполнительность! Внимательность! Ценю время!

Бакалавр информационнной деятельности (диплом с отличием).

Магистр журналистики, член НСЖУ.

Администрировала сайт www.kptv.in.ua

Работа в пресс-службе

Большой опыт написания текстов, пресс-релизов, пресс-анонсов

Языки: русский, украинский, английский (Pre-intermediate)

Отзывы заказчиков
lifesgood
Елена 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Рерайт, тексты для сайта переводов
все очень хорошо
Все хорошо.
Ответный отзыв
super_jeans
Александр 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
21 день назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Копирайт на туристическую тематику
Яна пишет отличные тексты, с высоким процентом уникальности. Очень ответственна, тщательно проверяет всю изложенную в статьях информацию. Скорость написания невысокая, но качество - выше всех похвал. Рад был сотрудничеству, буду обращаться еще.
Александр, как заказчик — мечта фрилансера! Задания ставит четко и понятно, если возникают вопросы, то оперативно поможет их решить. Очень порадовало хорошее человеческое отношение и, конечно, моментальная оплата. Огромное спасибо за сотрудничество, мои самые высокие рекомендации!
Ответный отзыв
NaumUA
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
9 баллов
9 лет назад
Нужно сделать качественный рерайт
Спасибо за работу! Рекомендую Яну всем заказчикам как очень ответственного и пунктуального исполнителя. Полно и всесторонне оценить работы и "творения" Яны не могу, так как заказал лишь одну статью, но ею остался вполне доволен, замечаний нет. Желаю удачи!
Все нормально.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#442
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#92
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#138
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#430
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#542