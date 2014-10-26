Спасибо за работу! Рекомендую Яну всем заказчикам как очень ответственного и пунктуального исполнителя. Полно и всесторонне оценить работы и "творения" Яны не могу, так как заказал лишь одну статью, но ею остался вполне доволен, замечаний нет. Желаю удачи!