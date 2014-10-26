Грамотность! Исполнительность! Внимательность! Ценю время!
Бакалавр информационнной деятельности (диплом с отличием).
Магистр журналистики, член НСЖУ.
Администрировала сайт www.kptv.in.ua
Работа в пресс-службе
Большой опыт написания текстов, пресс-релизов, пресс-анонсов
Языки: русский, украинский, английский (Pre-intermediate)
Портфолио
- Авторские экскурсии по Праге и Чехии230 просмотров
- Голубая лагуна в Исландии: путевки, цены559 просмотров
- Как провести отпуск, если нет денег?477 просмотров
- Свадьба за границей: стоимость счастья для двоих174 просмотра
- Тематика красота (написание+публикация)183 просмотра
- Обзор зарубежного сериала429 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
все очень хорошо
Ответный отзыв
Все хорошо.
$1
10 баллов
8 лет назад
Яна пишет отличные тексты, с высоким процентом уникальности. Очень ответственна, тщательно проверяет всю изложенную в статьях информацию. Скорость написания невысокая, но качество - выше всех похвал. Рад был сотрудничеству, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Александр, как заказчик — мечта фрилансера! Задания ставит четко и понятно, если возникают вопросы, то оперативно поможет их решить. Очень порадовало хорошее человеческое отношение и, конечно, моментальная оплата. Огромное спасибо за сотрудничество, мои самые высокие рекомендации!
$3
9 баллов
9 лет назад
Спасибо за работу! Рекомендую Яну всем заказчикам как очень ответственного и пунктуального исполнителя. Полно и всесторонне оценить работы и "творения" Яны не могу, так как заказал лишь одну статью, но ею остался вполне доволен, замечаний нет. Желаю удачи!
Ответный отзыв
Все нормально.
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#442
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#92
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#138
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#430
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#542