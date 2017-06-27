Студент иняза к работе безответственно не относится!

Студентка 2 курса ДВФУ, факультета Региональных и Международных исследований. Владею 3 языками (английский, китайский, немецкий).

Выбранная специальность уже может описать меня как человека трудолюбивого, усидчивого, упорного и творческого одновременно.

Призер Всероссийских олимпиад по литературе, английскому и русскому языку.

Готова к своевременному и качественному выполнению работ.

Так как только начинаю фриланс, хочется показать лучшее, на что способна. Для работы нужен опыт, для опыта нужна работа. От Вас жду вознаграждения за выполненную мной работу и отзыв.