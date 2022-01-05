yastreb4547

Создание, обработка, монтаж, озвучивание видео

Всем привет! Меня зовут Ярослава.

Совсем недавно увлеклась созданием видео роликов с ноля. Примеров работ пока не много, но все с чего то когда то начинали, ведь так) В этих работах все сама, придумывание сценария, текст, съемка, монтаж, озвучивание. Так же с удовольствием попробую себя в написании текстов, сценариев и тд.

О себе: два высших образования, экономист по бухгалтерскому учету и бакалавр конфликтологии СПбГУ.

Ответственная, целеустремленная, всегда на связи )