yastreb900

SEO-копирайтер ищу постоянных заказчиков

SEO-копирайтер

Удаленная работа

e-mail: [email protected] ///[email protected]

Ссылка на Портфолио

https://yadi.sk/d/C4TeyEOrncsPo

Сайт

http://ganza-web-text.jimdo.com/

График работы: пн-пт с 12.00 до 20.00

Цель

Найти постоянных заказчиков

Опыт работы

Опыт работы 3 года.

Должность SEO-копирайтер.

Пишу уникальные, интересные и осмысленные тексты для людей.

Тематика статей обширна.

Мои статьи прекрасно приспособлены для продвижения:

сайта;

услуги;

товара;

рекламного предложения.

Владею навыкамиSEO-оптимизации текстов. Имею опыт написания продающих текстов.

Образование

Высшее.

Умения и навыки

Владение ПК на уровне активного пользователя.

Дополнительная информация

Объем 5-10 тыс.знаков в день без срочности.

Первые статьи для возникновения доверия прошу оплачивать сразу.

Присылайте задания.

Будем работать.

С уважением, Ольга.