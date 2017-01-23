yastreb900

SEO-копирайтер ищу постоянных заказчиков
SEO-копирайтер
Удаленная работа
e-mail: [email protected] ///[email protected]
Ссылка на Портфолио
https://yadi.sk/d/C4TeyEOrncsPo
Сайт
http://ganza-web-text.jimdo.com/
График работы: пн-пт с 12.00 до 20.00
Цель
Найти постоянных заказчиков
Опыт работы
Опыт работы 3 года.
Должность SEO-копирайтер.
Пишу уникальные, интересные и осмысленные тексты для людей.
Тематика статей обширна.
Мои статьи прекрасно приспособлены для продвижения:
- сайта;
- услуги;
- товара;
- рекламного предложения.
Образование
Высшее.
Умения и навыки
Владение ПК на уровне активного пользователя.
Дополнительная информация
Объем 5-10 тыс.знаков в день без срочности.
Первые статьи для возникновения доверия прошу оплачивать сразу.
Присылайте задания.
Будем работать.
С уважением, Ольга.