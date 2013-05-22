Качественный копирайт / рерайт на любую тему.

Я из тех людей, кто предпочитает работать, а не разговаривать. Если берусь за работу - выполняю ее в срок.

Примеры работ в портфолио.

Стаж работы копирайтером – 4 года

Телефон для связи: моб. (067) 591-62-34

e-mail: [email protected]

skype: yasuranton