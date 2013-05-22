e-mail: [email protected]
Качественный копирайт / рерайт на любую тему.
Я из тех людей, кто предпочитает работать, а не разговаривать. Если берусь за работу - выполняю ее в срок.
Примеры работ в портфолио.
Стаж работы копирайтером – 4 года
Телефон для связи: моб. (067) 591-62-34
e-mail: [email protected]
skype: yasuranton
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Антон – грамотный и ответственный исполнитель. Все требования по ТЗ соблюдаются четко, работа сдается своевременно, тексты отличаются грамотностью и интересной подачей. Надеюсь на долговременное сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Кристина - прекрасный заказчик. Четко поставила задачу и ответила на все вопросы, а также своевременно произвела оплату. На лицо ответственность и профессионализм. Рекомендую к сотрудничеству!