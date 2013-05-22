yasuran

Антон yasuran

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
e-mail: [email protected]

Качественный копирайт / рерайт на любую тему.

Я из тех людей, кто предпочитает работать, а не разговаривать. Если берусь за работу - выполняю ее в срок.

Примеры работ в портфолио.

Стаж работы копирайтером – 4 года

Телефон для связи: моб. (067) 591-62-34

e-mail: [email protected]

skype: yasuranton

Отзывы заказчиков

likoti
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Требуются копирайтеры и рерайтеры
Антон – грамотный и ответственный исполнитель. Все требования по ТЗ соблюдаются четко, работа сдается своевременно, тексты отличаются грамотностью и интересной подачей. Надеюсь на долговременное сотрудничество. Рекомендую.
Кристина - прекрасный заказчик. Четко поставила задачу и ответила на все вопросы, а также своевременно произвела оплату. На лицо ответственность и профессионализм. Рекомендую к сотрудничеству!
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