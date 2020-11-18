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ЧТО ЖЕ,ПРИВЕТСТВУЮ

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﻿Моя специальность - дизайн и художник.

работаю с логотипами,оформлением и дизайном (соц.сетей,обложек книг, альбомов, каталогов,одежды)

И по секрету делаю отличную обработку,ретуш фотографий.

Как именно я работаю?

-Мы обсуждаем ваши требования к проекту а именно,что хотите видеть,ожидать,получить и т.г.

- Оговариваем стоимость работы и срок выполнения.

- Как только срок будет утвержден, моей задачей будет показать начальный макет работы.(Если возникнут желания поправить,корректировать то обсуждаем и решаем )

- Под конец проекта оплата полной суммы за работу,отправка исходников.

- И конечно же обмен отзывами(;

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Где со мной связаться? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

TELEGRAM - @kao_sen

ПОЧТА - [email protected]

Чат - WEBLANCER .

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Мой режим работы:

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С понедельник по пятницу полностью ваш сдо

Суббота и воскресенье выходной.