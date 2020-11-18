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ЧТО ЖЕ,ПРИВЕТСТВУЮ
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Моя специальность - дизайн и художник.
работаю с логотипами,оформлением и дизайном (соц.сетей,обложек книг, альбомов, каталогов,одежды)
И по секрету делаю отличную обработку,ретуш фотографий.
Как именно я работаю?
-Мы обсуждаем ваши требования к проекту а именно,что хотите видеть,ожидать,получить и т.г.
- Оговариваем стоимость работы и срок выполнения.
- Как только срок будет утвержден, моей задачей будет показать начальный макет работы.(Если возникнут желания поправить,корректировать то обсуждаем и решаем )
- Под конец проекта оплата полной суммы за работу,отправка исходников.
- И конечно же обмен отзывами(;
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Где со мной связаться?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
TELEGRAM - @kao_sen
ПОЧТА - [email protected]
Чат - WEBLANCER .
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Мой режим работы:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀С понедельник по пятницу полностью ваш с 9:00 до 19:00.
Суббота и воскресенье выходной.