yasya_alexandrov

Яна Доронина yasya_alexandrov

 
28 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Невыполнимых задач не существует.

Я студентка последних курсов одного из государственных университетов в сфере УПРАВЛЕНИЯ. Обладаю обширными знаниями в сфере психологии, социологии, управления.

Развиваюсь в сфере пиар.

Я обладаю такими качествами как: ответственность, коммуникабельность, оперативность, трудолюбие, быстрый темп работы.

Никогда не возникало проблем с текстовыми работами, всегда выполняю качественно и на высокие оценки. Рада буду помочь! 

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