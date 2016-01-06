Невыполнимых задач не существует.

Я студентка последних курсов одного из государственных университетов в сфере УПРАВЛЕНИЯ. Обладаю обширными знаниями в сфере психологии, социологии, управления.

Развиваюсь в сфере пиар.

Я обладаю такими качествами как: ответственность, коммуникабельность, оперативность, трудолюбие, быстрый темп работы.