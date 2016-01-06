Яна Доронина yasya_alexandrovyasya_alexandrov
28 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Невыполнимых задач не существует.
Я студентка последних курсов одного из государственных университетов в сфере УПРАВЛЕНИЯ. Обладаю обширными знаниями в сфере психологии, социологии, управления.
Развиваюсь в сфере пиар.
Я обладаю такими качествами как: ответственность, коммуникабельность, оперативность, трудолюбие, быстрый темп работы.
Никогда не возникало проблем с текстовыми работами, всегда выполняю качественно и на высокие оценки. Рада буду помочь!
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Портфолио
- Творческие задания по маркетингу416 просмотров