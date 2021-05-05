Меня зовут Ярослава. Имею архитектурное образование и опыт работы в области дизайна интерьеров. Работаю графическим дизайнером в течении
последних трех лет. В обязанности входит разработка лого, фирменного стиля для новых ТМ и дизайн упаковки новой продукции,
допечатная подготовка, дизайн рекламных материалов, оформления
оборудования.
Администрирование и наполнение контентом социальных сетей и сайтов, оформление презентаций. Предметная и портретная
художественная фото и видеосъемка съемка для коммерческих целей.
Обработка фото и видео материалов. Разработка и отрисовка персонажей.
Портфолио
- Посты в соцсетях ТМ "Scandal"37 просмотров
- Посты в соцсетях ТМ "Scandal"45 просмотров
- Посты в соцсетях ТМ "Vital"33 просмотра
- Посты в соцсетях ТМ"Good Chef"40 просмотров
- Посты в соцсетях ТМ "Доминик"30 просмотров
- Посты в соцсетях ТМ "Доминик"26 просмотров
- Разработка персонажей11 просмотров
- Персонажи для рекламы ТМ13 просмотров
- Лиса14 просмотров
- Иллюстрация к аниме18 просмотров
- Гарпия13 просмотров
- Иллюстрация к игре (Флора)27 просмотров