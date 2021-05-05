Меня зовут Ярослава. Имею архитектурное образование и опыт работы в области дизайна интерьеров. Работаю графическим дизайнером в течении

последних трех лет. В обязанности входит разработка лого, фирменного стиля для новых ТМ и дизайн упаковки новой продукции,

допечатная подготовка, дизайн рекламных материалов, оформления

оборудования.

Администрирование и наполнение контентом социальных сетей и сайтов, оформление презентаций. Предметная и портретная

художественная фото и видеосъемка съемка для коммерческих целей.

Обработка фото и видео материалов. Разработка и отрисовка персонажей.