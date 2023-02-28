yatakasu

Илья yatakasu

 
23 годаРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Копирайтер

Профессиональная цель:

Я ищу возможность работать в качестве копирайтера в компании, где я смогу использовать свои знания и опыт в создании высококачественного контента для различных целевых аудиторий.

Опыт работы:

  • Создание контента для различных каналов маркетинга, включая сайты, блоги, социальные сети, email-рассылки и другие маркетинговые материалы

  • Исследование и анализ конкурентов, целевой аудитории, ключевых слов и тенденций в отрасли

  • Работа с клиентами по всем этапам проекта, включая выяснение требований, утверждение концепции, написание и редактирование контента, а также финальную проверку и передачу проекта

  • Создание контента для сайтов, блогов и социальных сетей в различных отраслях, включая IT, финансы, здравоохранение, туризм и другие

  • Оптимизация контента для поисковых систем, включая использование ключевых слов и оптимизацию метаданных

Навыки и компетенции:

  • Отличное знание русского языка, включая грамматику, стилистику и орфографию

  • Умение исследовать и анализировать информацию, а также преобразовывать ее в понятный и увлекательный контент для различных целевых аудиторий

  • Знание основ SEO и оптимизации контента для поисковых систем

  • Опыт работы с различными CMS, включая WordPress и Joomla

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