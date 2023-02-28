Копирайтер

Профессиональная цель:

Я ищу возможность работать в качестве копирайтера в компании, где я смогу использовать свои знания и опыт в создании высококачественного контента для различных целевых аудиторий.

Опыт работы:

Создание контента для различных каналов маркетинга, включая сайты, блоги, социальные сети, email-рассылки и другие маркетинговые материалы

Исследование и анализ конкурентов, целевой аудитории, ключевых слов и тенденций в отрасли

Работа с клиентами по всем этапам проекта, включая выяснение требований, утверждение концепции, написание и редактирование контента, а также финальную проверку и передачу проекта

Создание контента для сайтов, блогов и социальных сетей в различных отраслях, включая IT, финансы, здравоохранение, туризм и другие

Оптимизация контента для поисковых систем, включая использование ключевых слов и оптимизацию метаданных

Навыки и компетенции: