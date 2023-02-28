Профессиональная цель:
Я ищу возможность работать в качестве копирайтера в компании, где я смогу использовать свои знания и опыт в создании высококачественного контента для различных целевых аудиторий.
Опыт работы:
Создание контента для различных каналов маркетинга, включая сайты, блоги, социальные сети, email-рассылки и другие маркетинговые материалы
Исследование и анализ конкурентов, целевой аудитории, ключевых слов и тенденций в отрасли
Работа с клиентами по всем этапам проекта, включая выяснение требований, утверждение концепции, написание и редактирование контента, а также финальную проверку и передачу проекта
Создание контента для сайтов, блогов и социальных сетей в различных отраслях, включая IT, финансы, здравоохранение, туризм и другие
Оптимизация контента для поисковых систем, включая использование ключевых слов и оптимизацию метаданных
Навыки и компетенции:
Отличное знание русского языка, включая грамматику, стилистику и орфографию
Умение исследовать и анализировать информацию, а также преобразовывать ее в понятный и увлекательный контент для различных целевых аудиторий
Знание основ SEO и оптимизации контента для поисковых систем
Опыт работы с различными CMS, включая WordPress и Joomla