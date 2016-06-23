Обработка, интерпретация тестов/методик. Копирайт. Интервьюирование.

Студент 4 (почти 5) курса факультета "Клинической и консультативной психологии" МГППУ, отделение дневное. Поскольку, курс последний и вообще лето, способен совмещать с учебой/варьировать время во второй половине дня. Что умею:

- много общаться на самые разные темы с самыми разными людьми, узнавать, что необходимо, рассказывать, что требуется;

- проводить исследования с использованием интервью, методик, качественно/количественно обрабатывать, анализировать и писать заключения/интерпретации;

- просто проводить интервью по данному требованию;

- петь и простецки играть на клавишах;

- интересоваться большим объемом информации в сферах коммуникации, искусства, музыки, кино, театра и еще много каких;

- полгода работал в продажах, ушел, потому что не смог совмещать с учебой;

- полгода практики в клинике: работа с пациентами и написание заключений.

Спасибо, жду Ваших откликов!