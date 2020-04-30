yawyan

Александр yawyan

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Александр, видеомонтаж

Приветствую Вас на моей странице!

Монтирую видеоролики различных типов. Опыта не так много, но всегда хочется пробовать что-то новое. Практикуюсь в различных дизайнерских степях, например, оформляю YouTube-каналы; делаю обложки для видео; оформляю страницы пользователей instagram (9 постов с одной тематикой в одном стиле; либо один пост в стиле, который уже имеется на аккаунте в instagram). 

Коротко о себе: Саша, 18 лет, родом из Челябинска. Начал увлекаться видеомонтажом в 11 лет, но основательно подошел к этому только в 15.  В 11 классе защитил государственный проект на тему "Направления видеомонтажа; история развития; виды ПО для монтажа видео разных планов" на наивысший балл. 

Согласен на сотрудничество, если Вас устроит мой стиль, качество монтажа. 