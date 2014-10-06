yayamayka

Надежда yayamayka

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Художник, иллюстратор, 2д художник.

Портфолио - http://ya-mayka.wix.com/portfolio#!ill/c2269

Резюме - http://spb.hh.ru/resume/d8821179ff0206ec970039ed1f5236484f3276

Портфолио
Иллюстрации и Рисунки
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от $30
от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга