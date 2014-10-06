Художник, иллюстратор, 2д художник.
Портфолио - http://ya-mayka.wix.com/portfolio#!ill/c2269
Резюме - http://spb.hh.ru/resume/d8821179ff0206ec970039ed1f5236484f3276
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Портфолио
- День сбора диких трав.229 просмотров
- Улитки358 просмотров
- Сказка169 просмотров
- День полетов на воздушных шариках395 просмотров
- Грибной дождь233 просмотра
- Какая рыба!193 просмотра
- Медведь.156 просмотров
- Мышиная дружба.185 просмотров
- Танцующая в тумане.167 просмотров
- Дождерадость155 просмотров
- Кот из дома, мыши в пляс.1474 просмотра
- Ракушка.203 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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