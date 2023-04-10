ПЕРЕКЛАД ТА КОПІРАЙТИНГ

ПЕРЕКЛАДАЮ ТА РЕДАГУЮ ТЕКСТИ РІЗНОГО РІВНЯ ЗА КОРОТКИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ

В приорітеті переклад, клінінг манг, манхв, маньхуа різного жанру

НАВИЧКИ:

Переклад

•Виконня усних на письмових перекладів

МОВИ:

Українська - вільно;

Російська - вільно;

Англійська - B2;

Польська - середній.

Копірайтинг

•Написання продаючих текстів;

•Оперативне редагування, коректура текстів;

•Усунення лексичних, морфологічних, синтаксичних, орфографічних, пунктуаційних помилок;

•Стилістична правка текстів.