ПЕРЕКЛАД ТА КОПІРАЙТИНГ
ПЕРЕКЛАДАЮ ТА РЕДАГУЮ ТЕКСТИ РІЗНОГО РІВНЯ ЗА КОРОТКИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ
В приорітеті переклад, клінінг манг, манхв, маньхуа різного жанру
НАВИЧКИ:
Переклад
•Виконня усних на письмових перекладів
МОВИ:
Українська - вільно;
Російська - вільно;
Англійська - B2;
Польська - середній.
Копірайтинг
•Написання продаючих текстів;
•Оперативне редагування, коректура текстів;
•Усунення лексичних, морфологічних, синтаксичних, орфографічних, пунктуаційних помилок;
•Стилістична правка текстів.