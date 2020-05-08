yazykovskaya

Светлана yazykovskaya

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Фея слова :) Копирайтинг, сценарии, любые тексты. Обучение ораторскому мастерству. Диктор.
  • Печатное слово: я прокачалась в написании новостных материалов, аналитических статей, рекламных слоганов и текстов, заполнении информации для сайтов компаний, ведении аккаунтов, работе пресс-службы. Пишу сценарии для рекламных сюжетов, корпоративных фильмов.
НАПИШУ ТЕКСТ ЛЮБОГО ФОРМАТА И СЛОЖНОСТИ.

  • Устное слово: я знаю как и что говорить. 8 лет на ТВ. 4 года из которых в прямом эфире. Сотни корпоративных и частных мероприятий провела как ведущая. Сегодня я тренер по речи и поэтому могу помочь подготовится к выступлению оффлайн или онлайн: от создания сценарии до отработки самого выступления.
ОБУЧУ ОРАТОРСКОМУ МАСТЕРСТВУ.

ПОДГОТОВЛЮ К ВЫСТУПЛЕНИЮ.

ОЗВУЧУ РЕКЛАМУ, КНИГУ, ВИДЕОСЮЖЕТ.

  • Главное мое преимущество - фантазия.
Сейчас я пишу сценарии для youtube-канала  https://www.youtube.com/channel/UC-Seahl1De4BnRjSrNyQezw, например. Можешь оценить, насколько нужно быть фантазийным, чтобы оживлять пылесосы и сумки) А также пишу детские сказки)

Рада сотрудничать!) 

Обо мне:

https://www.instagram.com/yazykovskaya/

https://www.instagram.com/school_speechka/

https://www.youtube.com/channel/UCw72MxAWAHYQ2d51iCHThAA

https://www.youtube.com/channel/UCy_V9Ir3g4Ss-fzn23b-Uzw

https://zen.yandex.ru/id/5e9970c06fe8fc3f6864a6f0

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