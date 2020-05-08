Фея слова :) Копирайтинг, сценарии, любые тексты. Обучение ораторскому мастерству. Диктор.
- Печатное слово: я прокачалась в написании новостных материалов, аналитических статей, рекламных слоганов и текстов, заполнении информации для сайтов компаний, ведении аккаунтов, работе пресс-службы. Пишу сценарии для рекламных сюжетов, корпоративных фильмов.
- Устное слово: я знаю как и что говорить. 8 лет на ТВ. 4 года из которых в прямом эфире. Сотни корпоративных и частных мероприятий провела как ведущая. Сегодня я тренер по речи и поэтому могу помочь подготовится к выступлению оффлайн или онлайн: от создания сценарии до отработки самого выступления.
ПОДГОТОВЛЮ К ВЫСТУПЛЕНИЮ.
ОЗВУЧУ РЕКЛАМУ, КНИГУ, ВИДЕОСЮЖЕТ.
- Главное мое преимущество - фантазия.
Рада сотрудничать!)
Обо мне:
https://www.instagram.com/yazykovskaya/
https://www.instagram.com/school_speechka/
https://www.youtube.com/channel/UCw72MxAWAHYQ2d51iCHThAA
https://www.youtube.com/channel/UCy_V9Ir3g4Ss-fzn23b-Uzw
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Портфолио
- Школа речи, детские сказки106 просмотров
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- Школа ораторского мастерства77 просмотров