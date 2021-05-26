СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНЫХ И ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ ЛОГОТИПОВ , БАННЕРОВ , РОЗРАБОТКА МЕНЮ.

МОЯ ЦЕЛЬ - БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО РЕШИТЬ ВАШЕ ЗАДАНИЕ

работая со мной вы экономите

• деньги. Качественно выполню задание и так как на сайте фриланса я новичок готов браться за сложные задания за адекватный прайс поскольку заинтересован в ваших отзывах и качественно выполненной работе.

• время. ﻿ Располагаю множеством свободного времени и помогу вам с реализацией ваших проектов. Поскольку закончил торгово-экономический университет, по специальности маркетинг ,менеджмент и продолжаю совершенствовать свои умения в области дизайна.

• нервы. Просьбы ,пожелания и доработки готов исправить без лишних вопросов. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне , они будут внесены без лишних споров и доплат !

Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен.

связь:

telegram- @zvezda_fotoshopa

instagram- @kras_anatoliy

E-mail - [email protected]

ответственность

• готов приступать уже

• всегда довожу дело до конца

• не нарушаю сроков

• даю консультации по макету

• не беру предоплату

• всегда на связи

﻿ образование

• киевский национальный лингвистический университет (бакалавр филологических наук )

• КНТУ магистратура маркетинг менеджмент .