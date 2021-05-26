МОЯ ЦЕЛЬ - БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО РЕШИТЬ ВАШЕ ЗАДАНИЕ
работая со мной вы экономите
• деньги. Качественно выполню задание и так как на сайте фриланса я новичок готов браться за сложные задания за адекватный прайс поскольку заинтересован в ваших отзывах и качественно выполненной работе.
• время. Располагаю множеством свободного времени и помогу вам с реализацией ваших проектов. Поскольку закончил торгово-экономический университет, по специальности маркетинг ,менеджмент и продолжаю совершенствовать свои умения в области дизайна.
• нервы. Просьбы ,пожелания и доработки готов исправить без лишних вопросов. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне , они будут внесены без лишних споров и доплат !
Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен.
связь:
telegram- @zvezda_fotoshopa
instagram- @kras_anatoliy
E-mail - [email protected]
ответственность• готов приступать уже
• всегда довожу дело до конца
• не нарушаю сроков
• даю консультации по макету
• не беру предоплату
• всегда на связи
образование
• киевский национальный лингвистический университет (бакалавр филологических наук )
• КНТУ магистратура маркетинг менеджмент .