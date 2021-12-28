yddee

Максим yddee

 
23 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная верстка(HTML5/CSS3, Responsive, W3C)

Люблю то, чем занимаюсь.

Skills:

  • HTML5
    • Cемантическая верстка | блочная верстка
    • Валидация по W3C
  • CSS3
    • Препроцессор SCSS
    • Flexbox
  • JS(ES6) 
    • VueJS
    • JQuery
  • Методология БЭМ
  • Адаптивная верстка
  • Кроссбраузерность
  • Git
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Contacts:

Telegram: @yddexweb

Email: [email protected]

Payment Methods:

  • Qiwi
  • Перевод на карту
  • BTC/LTC

Работаю по предоплате в 30% | безопасной сделке.

jQuerySCSS
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