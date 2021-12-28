Профессиональная верстка(HTML5/CSS3, Responsive, W3C)
Люблю то, чем занимаюсь.
Skills:
- HTML5
- Cемантическая верстка | блочная верстка
- Валидация по W3C
- CSS3
- Препроцессор SCSS
- Flexbox
- JS(ES6)
- VueJS
- JQuery
- Методология БЭМ
- Адаптивная верстка
- Кроссбраузерность
- Git
Contacts:
Telegram: @yddexweb
Email: [email protected]
Payment Methods:
- Qiwi
- Перевод на карту
- BTC/LTC
Работаю по предоплате в 30% | безопасной сделке.
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Портфолио
- Адаптивный Сайт визитка12 просмотров