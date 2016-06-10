Web-разработчик. Работаю с PHP, JS, CSS, Верстка, Frameworkи, CMS
Web-разработчик
HTML/5, PHP (OOP), JS (Native, JQuery etc.), CSS/3
Frameworks/CMS: Joomla, Wordpress, Drupal, Kohana, Yii, Symfony...
Верстка страниц
Опыт программирования ~3 года
Работал в ФиаБанке, отдел Интернет-технологий, разрабатывал внутренний и внешний сайты.
Сейчас работаю в Web-студии "PST Media"
Дополнительные навыки:
Знание технического/разговорного английского языка.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Парковочная страница для Yolofit.co.uk739 просмотров