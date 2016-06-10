yeahgore

Егор yeahgore

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Web-разработчик. Работаю с PHP, JS, CSS, Верстка, Frameworkи, CMS

Web-разработчик

HTML/5, PHP (OOP), JS (Native, JQuery etc.), CSS/3

Frameworks/CMS: Joomla, Wordpress, Drupal, Kohana, Yii, Symfony...

Верстка страниц

Опыт программирования ~3 года

Работал в ФиаБанке, отдел Интернет-технологий, разрабатывал внутренний и внешний сайты.

Сейчас работаю в Web-студии "PST Media"

Дополнительные навыки:

Знание технического/разговорного английского языка.

Портфолио