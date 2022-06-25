yefremochkina

Анастасия Ефремочкина yefremochkinayefremochkina
21 годУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер
В идеале владею Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Прохожу профессиональное обучение в частной академии ШАГ. Имею креативное мышление и желание развиваться. Ответсвенно подхожу к поставленным задачам. Буду рада с вами сотрудничать.
Моё портфолио можно посмотреть по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1F_retTCp3DeZvpWqb79soASw0HlfDSPd?usp=sharing
связаться со мной легче всего с помощью телеграмма
ник: M_MIRRIALL