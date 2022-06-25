yefremochkina

Графический дизайнер

В идеале владею Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Прохожу профессиональное обучение в частной академии ШАГ. Имею креативное мышление и желание развиваться. Ответсвенно подхожу к поставленным задачам. Буду рада с вами сотрудничать.

Моё портфолио можно посмотреть по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1F_retTCp3DeZvpWqb79soASw0HlfDSPd?usp=sharing

связаться со мной легче всего с помощью телеграмма

ник: M_MIRRIALL