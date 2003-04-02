Внести мелкие правки в верстку. Правки в документе. На мобилке горе исполнитель пропустил подложку и блок с коментарием мужика. Ссылка на верстку: https://romanzaritskyi.github.io/kviz/ Макеты в CDR Еще кажется не написал, в декстопе, когда наводим на марки авто, ...
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт2 года назад
- $80
Нужен именно третий бутсрап. И не какой иной. Именно на нем) С его сеткой и его стилями. Исполнитель возрастом 25+ Оплата поетапно. Страницы типовые и простые. 6000рHTML-верстка11 заявокЗакрыт2 года назад
Сверстать в сайт один блок с квитом. На выходе чистый этил который я потом вставлю в сайт. 2000₽. Оплата по факту макет: [url=https://dropmefiles.com/q9Ac6]https://dropmefiles.com/q9Ac6[/url]Закрыт2 года назад
- $70
Сверстать адаптивно. Пиксель перфект. Оплата по странично. Бюджет 5000р. Сроки от вас. Макеты: https://dropmefiles.com/9S4DRЗакрыт2 года назад
- $40
Адаптивная верстка главной+3 дополнительных страницы (макет для каждой в трех разрешениях). Скрипты плавной прокрутки и кнопка вверх для возврата к началу страницы. Простая анимация элементов (как в оригинале - дам ссылку). Оплата по факту. Бюджет ...Закрыт2 года назад
- $50
Переверстать сайт [url=https://telnyx.com/products/sip-trunking]https://telnyx.com/products/sip-trunking[/url] согласно макету. Заменить цвета, перекрасить картинки. Верстка нужна чистая. Не скопированная. Бюджет 2500р. Сделать на завтра. Стили и все остальное брать с сайта. Менять цвета. Страница одна. Выбор языков убрать.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт2 года назад
- $35
Сверстать простые страницы. Макеты в приложении. Левый сайтбар на всю высоту. Правая часть скролится. Оплата по факту. Все должно быть адаптивно. Добавится страница с таблицей прайса. Обязательно зеленая зона гугл спид. Бюджет 3500р Есть вот ...HTML-верстка31 заявкаЗакрыт2 года назад
- $35
Переверстать сайт https://telnyx.com/products/sip-trunking согласно макету. Заменить цвета, перекрасить картинки. Верстка нужна чистая. Не скопированная. Бюджет 2500р. Сделать на завтра. Стили и все остальное брать с сайта. Менять цвета. Страница однаHTML-верстка13 заявокЗакрыт2 года назад
- $85
Макеты по ссылке. Сюда не влезли. Анимации по ссылке. Бюджет 6000р. Оплата по факту. https://dropmefiles.com/NJhM0HTML-верстка12 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Сверстать простой сайт клиники. Адаптивно. Совпадение по макетам. Попы будут завтра. Бюджет 4000р. Оплата по факту.Закрыт2 года назад
- $30
Сверстать простые страницы. Макеты в приложении. Левый сайтбар на всю высоту. Правая часть скролится. Оплата по факту. Все должно быть адаптивно. Добавится страница с таблицей прайса. Обязательно зеленая зона гугл спид. Бюджет 2000рЗавершен2 года назад
- $40
Есть сайт. Ссылка в документе. Необходимо внести правки согласно документа и макетов. Задачи приложены ниже. Сделать надо сегодня. Сайт на вп https://docs.google.com/document/d/1Lvv7vZTJaWwDTXNcxe30-XWCcUw1xGSD3ZX8IzdQDpU/edit?usp=sharingСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $40
Макеты в приложении. Сроки 2 дня. Денег 2500р. Кто готов выполнить? Только с отзывамиЗакрыт2 года назад
- $60
Сверстать адаптивно макеты. Оплата поетапно. Бюджет 4500р Сделать все по пиксель перфекту. Адаптивно. Анимации и плавные эффекты на ваше усмотрение. Только с отзывами Макеты: https://dropmefiles.com/xgdEu Сюда не вместились прикрепить.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт2 года назад