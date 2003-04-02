yejocic

Валентин yejocic

 
32 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Правки верстки

    Внести мелкие правки в верстку. Правки в документе. На мобилке горе исполнитель пропустил подложку и блок с коментарием мужика. Ссылка на верстку: https://romanzaritskyi.github.io/kviz/ Макеты в CDR Еще кажется не написал, в декстопе, когда наводим на марки авто, ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка на bootstrap3

    $80

    Нужен именно третий бутсрап. И не какой иной. Именно на нем) С его сеткой и его стилями. Исполнитель возрастом 25+ Оплата поетапно. Страницы типовые и простые. 6000р

    Bootstrap
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка одного блока

    Сверстать в сайт один блок с квитом. На выходе чистый этил который я потом вставлю в сайт. 2000₽. Оплата по факту макет: [url=https://dropmefiles.com/q9Ac6]https://dropmefiles.com/q9Ac6[/url]

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка

    $40

    Адаптивная верстка главной+3 дополнительных страницы (макет для каждой в трех разрешениях). Скрипты плавной прокрутки и кнопка вверх для возврата к началу страницы. Простая анимация элементов (как в оригинале - дам ссылку). Оплата по факту. Бюджет ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Сверстать одну страницу

    $50

    Переверстать сайт [url=https://telnyx.com/products/sip-trunking]https://telnyx.com/products/sip-trunking[/url] согласно макету. Заменить цвета, перекрасить картинки. Верстка нужна чистая. Не скопированная. Бюджет 2500р. Сделать на завтра. Стили и все остальное брать с сайта. Менять цвета. Страница одна. Выбор языков убрать.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка клиники

    $35

    Сверстать простые страницы. Макеты в приложении. Левый сайтбар на всю высоту. Правая часть скролится. Оплата по факту. Все должно быть адаптивно. Добавится страница с таблицей прайса. Обязательно зеленая зона гугл спид. Бюджет 3500р Есть вот ...

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Переверстать сайт

    $35

    Переверстать сайт https://telnyx.com/products/sip-trunking согласно макету. Заменить цвета, перекрасить картинки. Верстка нужна чистая. Не скопированная. Бюджет 2500р. Сделать на завтра. Стили и все остальное брать с сайта. Менять цвета. Страница одна

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка

    $85

    Макеты по ссылке. Сюда не влезли. Анимации по ссылке. Бюджет 6000р. Оплата по факту. https://dropmefiles.com/NJhM0

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка

    $30

    Сверстать простые страницы. Макеты в приложении. Левый сайтбар на всю высоту. Правая часть скролится. Оплата по факту. Все должно быть адаптивно. Добавится страница с таблицей прайса. Обязательно зеленая зона гугл спид. Бюджет 2000р

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Правки сайта на вп

    $40

    Есть сайт. Ссылка в документе. Необходимо внести правки согласно документа и макетов. Задачи приложены ниже. Сделать надо сегодня. Сайт на вп https://docs.google.com/document/d/1Lvv7vZTJaWwDTXNcxe30-XWCcUw1xGSD3ZX8IzdQDpU/edit?usp=sharing

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка сайта

    $60

    Сверстать адаптивно макеты. Оплата поетапно. Бюджет 4500р Сделать все по пиксель перфекту. Адаптивно. Анимации и плавные эффекты на ваше усмотрение. Только с отзывами Макеты: https://dropmefiles.com/xgdEu Сюда не вместились прикрепить.

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
frizz
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$95
2 балла
2 года назад
Адаптивная верстка оконного сайта
После выполнения заказа и правок слился. Говорит, что своя студия, а сам обещает оплату, которая должна придти в течение 24ч. Тянет неделями и пропадает.
ivolat
38 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
год назад
$28
6 баллов
2 года назад
Адаптивная верстка
После выполнения заказа прошло более 2 недель. Отметка о выполнении не стоит оплата не произведена. Заказчик кормит обещаниями что оплатит сегодня и толку нет. Если все токи будете с ним сотрудничать требуйте предоплату и работайте через безопасный платеж и общайтесь только через сайт. Не повторяйте моей ошибки согласившись общаться через телеграмм.
ltitov
Артур 
35 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
2 года назад
Адаптивная верстка
Все отлично, пришлось попотеть но задача была выполнена! Заказчик всегда на связи, приятно в общении, оплата в срок, рекомендую!
Однозначно рекомендую! Делаем второй проект. Артур хорошо верстает. Приятно быстрая коммуникация. Все супер. Рекомендую
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