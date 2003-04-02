После выполнения заказа прошло более 2 недель. Отметка о выполнении не стоит оплата не произведена. Заказчик кормит обещаниями что оплатит сегодня и толку нет. Если все токи будете с ним сотрудничать требуйте предоплату и работайте через безопасный платеж и общайтесь только через сайт. Не повторяйте моей ошибки согласившись общаться через телеграмм.