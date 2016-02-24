yekaterhina

Менеджер проектов DEVAR

3D-дизайнер - DEVAR technology, Тула (или удаленно)

О компании: группа компаний DEVAR - ведущий производитель систем с дополненной реальностью, графикой, проектированием и моделированием. На данный момент мы расширяем штат 3D дизайнеров для создания новых увлекательных проектов.

Мы развиваем следующие проекты:

детские раскраски и книги с дополненной реальностью;

интерактивные образовательные объекты по биологии, химии и физике;

очки дополненной реальности;

реконструкции исторических событий через терминалы, устанавливаемые в городской среде;

различные формы визуализации для музеев: от маршрутов просмотра экспозиций до восстановления не сохранившихся экспонатов в AR;

дополненная реальность в сфере проектирования и промышленности.

Подробнее на сайте www.devar.org

В России мы работаем над совместными проектами с такими брендами, как Трансформеры, My Little Pony, Equestria Girls, Смешарики и многие другие.

Подробнее на сайте www.devar.ru и в обзорах наших клиентов на YouTube:

Немного о компании и первом издании азбуки: https://www.youtube.com/watch?v=YtFDki5Kqhs

Как смоделены и анимированы персонажи сказок-раскрасок: https://www.youtube.com/watch?v=We5qElDIcuI

Присылайте примеры анимации смоделированных вами персонажей и резюме на адрес: [email protected]

Удаленная работа или можно работать в офисе по адресу: г. Тула, ул. Каминского, 24В