Переводы с/на английский, опыт редактирования текстов различной тематики

Профессиональный переводчик, опыт работы 9 лет. Работаю быстро, качественно и с соблюдением сроков. Есть большой опыт редактирования текстов, как на русском, так на английском.

Образцы переводов:

сайт последнего места работы - http://www.radarbi.com/

описание продукции компании - http://radar-soft.com/docs/aspnet/

база знаний - http://support.radar-soft.net/index.php?/Knowledgebase/List

Также работала (и продолжу работать в следующем году) преподавателем в школе иностранных языков "Лингва" (http://lingva-r.ru/ ).

По требованию могу предоставить рекомендации от работодателей.

Образование: 1993 - 1999 – Рязанский государственный университет им. Есенина, факультет истории и английского языка, диплом с отличием.

1996-1997 учебный год – Государственный университет штата Айдахо, Москва (США) (http://www.uidaho.edu/ )

Специальность: преподаватель истории и английского языка.