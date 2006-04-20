yelizaveta0420

Вітаю!

Я маю річний досвід роботи в копірайтингу. Працювала у ВМГО "Фундація Регіональних Ініціатив", де була залучена до реалізації 10+ проєктів здебільшого мистецького спрямування. Наразі навчаюся в НаУКМА за спеціальністю "Українська філологія" на 1-му курсі.

Маю сертифікований С1 з англійської (IELTS 7,5 від 2022 р.), вивчаю французьку. Проходжу низку курсів від LitOsvita: "Історія української літератури 2.0", "Редагування 2.0" та "Річна письменницька програма".

Люблю тексти та все, що пов'язане із ними! Тож буду рада допомогти Вам із написанням або редагуванням.