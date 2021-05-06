Приветик! Меня зовут Елизавета и я создаю сайты на Тильде. Я очень старательная и ответственная и ВСЕГДА делаю все для людей.

Готова воплотить все ваши пожелания на сайте и соблюдаю поставленные сроки.

Выполню для вас:

лендинг;

многостраничный сайт;

интернет-магазин;

корпоративный сайт/сайт визитку.

Со мной можно связаться:

в чате

по электронной почте: [email protected]

в инстаграме:https://www.instagram.com/yelklu

в вк: https://vk.com/yelklu

в телеграме: https://t.me/yelklu

Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/13Y6wVB-rCkxlNVabqGghv5AIaFKTF9QS?usp=sharing. Здесь последние мои лучшие работы в png и pdf формате.