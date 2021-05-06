Приветик! Меня зовут Елизавета и я создаю сайты на Тильде. Я очень старательная и ответственная и ВСЕГДА делаю все для людей.
Готова воплотить все ваши пожелания на сайте и соблюдаю поставленные сроки.
Выполню для вас:
лендинг;
многостраничный сайт;
интернет-магазин;
корпоративный сайт/сайт визитку.
Со мной можно связаться:
в чате
по электронной почте: [email protected]
в инстаграме:https://www.instagram.com/yelklu
в вк: https://vk.com/yelklu
в телеграме: https://t.me/yelklu
Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/13Y6wVB-rCkxlNVabqGghv5AIaFKTF9QS?usp=sharing. Здесь последние мои лучшие работы в png и pdf формате.
Действие аккаунта приостановлено!