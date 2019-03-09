yellow_fly6

Я – профессиональный репортажный фотограф с 6-ти летним стажем. В моем списке сотрудничество с московским event-агентством Bar Place Event, крупными алкогольными брендами, например: Macallan, Auchentoshan, Makers Mark, Courvoisier, Абрау Дюрсо и другие. Последние мероприятия, который были запечатлены мной:
- 10-летие фонда Артист
- открытие новой информационной платформы «Москвич»
- фестиваль телесериалов «Пилот»
- конкурс Мисс Россия 2018
- 70-летие компании Porsche
- Пионерские чтения
- Гастрономический фестиваль «Ikra»
и этот список можно продолжать и дальше.
Я максимально мобильна и готова приехать на встречу, чтобы рассказать о себе подробнее и договориться о сотрудничестве.
С моим портфолио вы можете ознакомиться здесь: https://cloud.mail.ru/public/MEjk/MmzTG7YGv