yellow_fly6

Я – профессиональный репортажный фотограф с 7-ми летним стажем.

Я – профессиональный репортажный фотограф с 6-ти летним стажем. В моем списке сотрудничество с московским event-агентством Bar Place Event, крупными алкогольными брендами, например: Macallan, Auchentoshan, Makers Mark, Courvoisier, Абрау Дюрсо и другие. Последние мероприятия, который были запечатлены мной:

- 10-летие фонда Артист

- открытие новой информационной платформы «Москвич»

- фестиваль телесериалов «Пилот»

- конкурс Мисс Россия 2018

- 70-летие компании Porsche

- Пионерские чтения

- Гастрономический фестиваль «Ikra»

и этот список можно продолжать и дальше.

Я максимально мобильна и готова приехать на встречу, чтобы рассказать о себе подробнее и договориться о сотрудничестве.

С моим портфолио вы можете ознакомиться здесь: https://cloud.mail.ru/public/MEjk/MmzTG7YGv

И здесь: https://mywed.com/ru/photographer/mshurevskaya/