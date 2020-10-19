yellowbirdprod

Yellow Bird Production - видеосъемка и постпродакшн видеоклипов

В век высоких технологий Инстаграм и соц. сети стали неотъемлемой частью бизнеса - это огромная рекламная площадка. И чтобы заинтересовать клиента, все больше организаций прибегает к демонстрации видео-презентации своего бизнеса.

Я помогу вашей организации быть в тренде. Давайте сделаем красивый и продаваемый ролик о вашем деле вместе!

У Вас есть много видео с отдыха или просто с прогулки? Давайте не дадим этим воспоминаниям пропасть во времени, а сделаем из них полноценный ролик с музыкальным сопровождением!

Хотите оригинальное видео-поздравление на свадьбу, юбилей, день рождения? А, может, видео-признание в любви? Тогда Вам сюда!

Ведь из любого видео можно сделать хит!

Предлагаю услуги по съемке и монтажу видео-презентаций, видео-поздравлений, видео-клипов, а также тревел-видео.

Постпродакшн видео-клипов для исполнителей любого музыкального жанра.

Даже из фотографий можно сделать крутое видео-поздравление!

Мои работы - это не просто слайд-шоу. Это полноценный анимированный видео-ролик.

Гарантирован оригинальный подход к созданию ваших видео.