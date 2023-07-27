yemelchenkov

Печать текста с отсканированных документов;

Печать текста с книжных носителей;

Ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов;

Сверка после внесения правок;

Набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ;

Вывод информации с картинок, видео, аудио и других источников.