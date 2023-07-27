yemelchenkov

Рамиль yemelchenkov

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Набор текста.

Перепечатка текстов, в которую входят:

  • Печать текста с отсканированных документов;

  • Печать текста с книжных носителей;

  • Ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов;

  • Сверка после внесения правок;

  • Набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ;

  • Вывод информации с картинок, видео, аудио и других источников.

Сотрудничая со мной, Вы получаете:

  • Вежливое и комфортное общение;

  • Быстрый и продуктивный рабочий процесс;

  • Выполнение всех работ в указанные сроки.