yemelchenkov

Набор текста.
Перепечатка текстов, в которую входят:
Печать текста с отсканированных документов;
Печать текста с книжных носителей;
Ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов;
Сверка после внесения правок;
Набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ;
Вывод информации с картинок, видео, аудио и других источников.
Сотрудничая со мной, Вы получаете:
Вежливое и комфортное общение;
Быстрый и продуктивный рабочий процесс;
Выполнение всех работ в указанные сроки.