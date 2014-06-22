yennie_geller

Евгения yennie_gelleryennie_geller
Опыт работы:
Сентябрь 2013 — по настоящее время
10 месяцев
Business Investment Group
Помощник руководителя/Менеджер проектов
Организация мероприятий, подготовка проектов "под ключ", личные поручения руководителя, секретарские функции, ведение документооборота, написание текстов, статей. В рамках должности - переводчик и ассистент представителя президента Франции в России Жана Пьера Тома.
Август 2009 — по настоящее время
4 года 11 месяцев
Stend Group
Санкт-Петербург
Менеджер по работе с клиентами
Привлечение клиентов, прием заказов, оформление ваучеров, прием любых обращений и вопросов (телефон, е-мейл), написание контента для сайта (удаленная работа)
Октябрь 2011 — октябрь 2013
2 года 1 месяц
NCA
Санкт-Петербург, www.nca.ru
Помощник PR-директора
Помощь в организации мероприятий, секретарские функции, написание текстов различных жанров, в т.ч. пресс-релизов, работа с прессой и фотографами
Июнь 2013 — июль 2013
2 месяца
Петербургский Международный Экономический Форум
Сотрудник пресс-центра
Работа с прессой, помощь в организации мероприятия
Октябрь 2012 — декабрь2012
3 месяца
American language master
Менеджер по проектам
Помощь руководителю (американец), переводы, ведение переписки, организация мероприятий, проектная работа
Октябрь 2012 — ноябрь2012
2 месяца
AURORA fashion week
Помощник дизайнера
Личные поручения, помощь в организации мероприятия
Сентябрь 2012 —октябрь 2012
2 месяца
Baltic PR Weekend
Помощник, переводчик участника конференции
Личные поручения, последовательный перевод, сопровождение на мероприятиях
Июнь 2012 — июль 2012
2 месяца
ЮНЕСКО
Санкт-Петербург
Волонтер
Работа на съезде ЮНЕСКО по вопросам всемирного наследия в качестве волонтера, включающая работу с гостями, переводы, информационные и организаторские функции
Июнь 2012 — июнь 2012
1 месяц
Санкт-Петербург
Помощник на мероприятии
Помощь в мероприятии "Top-50 людей Петербурга" - организаторская деятельность, работа с гостями и СМИ
Сентябрь 2011 —октябрь 2011
2 месяца
XANGO
США
Переводчик делегации
Работа в ряде городов в США в качестве переводчика делегации из Санкт-Петербурга на всемирной конференции XANGO. В обязанности входило сопровождение группы в рабочее и личное время, устный последовательный перевод.
Май 2011 — сентябрь2011
5 месяцев
Пилау, гостиница (Cервис Плюс)
Санкт-Петербург
Администратор
Работа с гостями, бронирование, прием звонков, заявок, работа с поставщиками и партнерами, ведение документации, бухгалтерия
Январь 2011 — июнь2011
6 месяцев
Gaudeamus, Городская студенческая газета
Санкт-Петербург, www.gaude.ru
Корреспондент
Внештатный корреспондент, практикант. Написание текстов различных жанров, работа на событиях, контент для сайта
Сентябрь 2010 —апрель 2011
8 месяцев
AIESEC
Санкт-Петербург
Сотрудник группы исходящих стажировок
Работа с зарубежными организациями, подбор стажировок, интервьюирование, работа с соискателями на стажировки, работы с базами данных, сортировкой, документацией
Участие в международных программах: программа «Young Entrepreneurs in New Europe», август 2009 года (http://www.yee.se)
Личная информация:
Знание иностранных языков: английский (свободно), французский (хороший уровень), испанский (хороший уровень), немецкий (начальный уровень), финский (начальный уровень), арабский (начальный уровень), иврит (начальный уровень)
Навыки: работа с ПК (пользовательский уровень), навыки в написании журналистских, рекламных, PR-материалов, навыки в организации специальных мероприятий, умение вести переговоры с клиентами, умение грамотно распределять свободное время, отсутствие страха перед аудиторией, опыт в выступлениях на большую аудиторию, выполнение работы в срок, навыки работы в команде, навыки делового общения
Рабочие характеристики: заинтересованность в собственном деле, стремление к результату, сообразительность, гибкость в общении, высокая работоспособность, коммуникабельность, инициативность, стрессоустойчивость