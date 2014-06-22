yennie_geller

Опыт работы:

Сентябрь 2013 — по настоящее время

10 месяцев

Business Investment Group

Помощник руководителя/Менеджер проектов

Организация мероприятий, подготовка проектов "под ключ", личные поручения руководителя, секретарские функции, ведение документооборота, написание текстов, статей. В рамках должности - переводчик и ассистент представителя президента Франции в России Жана Пьера Тома.

Август 2009 — по настоящее время

4 года 11 месяцев

Stend Group

Санкт-Петербург

Менеджер по работе с клиентами

Привлечение клиентов, прием заказов, оформление ваучеров, прием любых обращений и вопросов (телефон, е-мейл), написание контента для сайта (удаленная работа)

Октябрь 2011 — октябрь 2013

2 года 1 месяц

NCA

Санкт-Петербург, www.nca.ru

Помощник PR-директора

Помощь в организации мероприятий, секретарские функции, написание текстов различных жанров, в т.ч. пресс-релизов, работа с прессой и фотографами

Июнь 2013 — июль 2013

2 месяца

Петербургский Международный Экономический Форум

Сотрудник пресс-центра

Работа с прессой, помощь в организации мероприятия

Октябрь 2012 — декабрь2012

3 месяца

American language master

Менеджер по проектам

Помощь руководителю (американец), переводы, ведение переписки, организация мероприятий, проектная работа

Октябрь 2012 — ноябрь2012

2 месяца

AURORA fashion week

Помощник дизайнера

Личные поручения, помощь в организации мероприятия

Сентябрь 2012 —октябрь 2012

2 месяца

Baltic PR Weekend

Помощник, переводчик участника конференции

Личные поручения, последовательный перевод, сопровождение на мероприятиях

Июнь 2012 — июль 2012

2 месяца

ЮНЕСКО

Санкт-Петербург

Волонтер

Работа на съезде ЮНЕСКО по вопросам всемирного наследия в качестве волонтера, включающая работу с гостями, переводы, информационные и организаторские функции

Июнь 2012 — июнь 2012

1 месяц

Собака.ru

Санкт-Петербург

Помощник на мероприятии

Помощь в мероприятии "Top-50 людей Петербурга" - организаторская деятельность, работа с гостями и СМИ

Сентябрь 2011 —октябрь 2011

2 месяца

XANGO

США

Переводчик делегации

Работа в ряде городов в США в качестве переводчика делегации из Санкт-Петербурга на всемирной конференции XANGO. В обязанности входило сопровождение группы в рабочее и личное время, устный последовательный перевод.

Май 2011 — сентябрь2011

5 месяцев

Пилау, гостиница (Cервис Плюс)

Санкт-Петербург

Администратор

Работа с гостями, бронирование, прием звонков, заявок, работа с поставщиками и партнерами, ведение документации, бухгалтерия

Январь 2011 — июнь2011

6 месяцев

Gaudeamus, Городская студенческая газета

Санкт-Петербург, www.gaude.ru

Корреспондент

Внештатный корреспондент, практикант. Написание текстов различных жанров, работа на событиях, контент для сайта

Сентябрь 2010 —апрель 2011

8 месяцев

AIESEC

Санкт-Петербург

Сотрудник группы исходящих стажировок

Работа с зарубежными организациями, подбор стажировок, интервьюирование, работа с соискателями на стажировки, работы с базами данных, сортировкой, документацией

Участие в международных программах: программа «Young Entrepreneurs in New Europe», август 2009 года (http://www.yee.se)

Личная информация:

Знание иностранных языков: английский (свободно), французский (хороший уровень), испанский (хороший уровень), немецкий (начальный уровень), финский (начальный уровень), арабский (начальный уровень), иврит (начальный уровень)

Навыки: работа с ПК (пользовательский уровень), навыки в написании журналистских, рекламных, PR-материалов, навыки в организации специальных мероприятий, умение вести переговоры с клиентами, умение грамотно распределять свободное время, отсутствие страха перед аудиторией, опыт в выступлениях на большую аудиторию, выполнение работы в срок, навыки работы в команде, навыки делового общения

Рабочие характеристики: заинтересованность в собственном деле, стремление к результату, сообразительность, гибкость в общении, высокая работоспособность, коммуникабельность, инициативность, стрессоустойчивость