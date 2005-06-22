Профессиональный опыт:
2000-2002 Интернет- центр при РУДН, администратор.
* Обучение работе с WWW, сканирование, распознавание и
набор текста, верстка простых плакатов, поддержка
локальной сети.
* Изготовление простых сайтов (дизайн, размещение,
раскрутка)
* Аудио монтаж, компиляция CD для танцевальных
коллективов.
2002-2003 ООО "СтройДвор", звукооперератор торгового
комплекса
* Микширование, создание рекламных роликов.
* Автоматизация системы выходов рекламных роликов в
эфир.
2003-2004 ООО "СтройПассаж" (издательство), сотрудник
отдела рекламы (дизайнер).
* Разработка (макетирование) рекламных проспектов,
печатных модулей и тд.
2004 Студия "ДиСайн" (Владикавказ), дизайнер/владелец
* Разработка печатных рекламных модулей
* Изготовление дизайн-шаблонов веб-сайтов
* Разработка логотипов
2004-2005 Студия "Веб-эксперт" webexpert.ru (Москва)
* HTML -верстка