yentsun

Гость yentsun

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

Профессиональный опыт:

2000-2002 Интернет- центр при РУДН, администратор.

* Обучение работе с WWW, сканирование, распознавание и

набор текста, верстка простых плакатов, поддержка

локальной сети.

* Изготовление простых сайтов (дизайн, размещение,

раскрутка)

* Аудио монтаж, компиляция CD для танцевальных

коллективов.

2002-2003 ООО "СтройДвор", звукооперератор торгового

комплекса

* Микширование, создание рекламных роликов.

* Автоматизация системы выходов рекламных роликов в

эфир.

2003-2004 ООО "СтройПассаж" (издательство), сотрудник

отдела рекламы (дизайнер).

* Разработка (макетирование) рекламных проспектов,

печатных модулей и тд.

2004 Студия "ДиСайн" (Владикавказ), дизайнер/владелец

* Разработка печатных рекламных модулей

* Изготовление дизайн-шаблонов веб-сайтов

* Разработка логотипов

2004-2005 Студия "Веб-эксперт" webexpert.ru (Москва)

* HTML -верстка

HTML