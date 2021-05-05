yeremchykmarkv

Стратегический таргетинг🎯Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением!

Здравствуйте, я Марк!

Больше года успешно работаю в сфере продвижения и за это время узнал как:

Проанализировать продукт, выявить слабые стороны и подчеркнуть сильные

Продумать стратегию развития и продвижения

Настроить рекламу качественно и быстро

Обеспечить поток потенциальных клиентов

Помочь Вам максимально выгодно запустить рекламу и сохранить свое время

Этапы работы со мной:

- Интервью

- Анализ проекта

- Составление целевых аудиторий для рекламы

- Разработка рекламных офферов

- Настройка и запуск рекламных кампаний

- Создание продающих фото креативов

- Оптимизация и масштабирование рекламных кампаний

- Бесплатное сопровождение проекта 7 дней (30 дней, в зависимости от тарифа)

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Стоимость:

НАСТРОЙКА РЕКЛАМЫ (Instagram / Facebook) - 2499 грн.

НАСТРОЙКА РЕКЛАМЫ + ВЕДЕНИЕ ПРОЕКТА - 4999 грн.

Создание LANDING PAGE - 250$.

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Давайте начнем новый проект вместе!