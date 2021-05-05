yeremchykmarkv

Стратегический таргетинг🎯Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением!
Здравствуйте, я Марк!
Больше года успешно работаю в сфере продвижения и за это время узнал как:
- Проанализировать продукт, выявить слабые стороны и подчеркнуть сильные
- Продумать стратегию развития и продвижения
- Настроить рекламу качественно и быстро
- Обеспечить поток потенциальных клиентов
- Помочь Вам максимально выгодно запустить рекламу и сохранить свое время
- Интервью
- Анализ проекта
- Составление целевых аудиторий для рекламы
- Разработка рекламных офферов
- Настройка и запуск рекламных кампаний
- Создание продающих фото креативов
- Оптимизация и масштабирование рекламных кампаний
- Бесплатное сопровождение проекта 7 дней (30 дней, в зависимости от тарифа)
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Стоимость:
НАСТРОЙКА РЕКЛАМЫ (Instagram / Facebook) - 2499 грн.
НАСТРОЙКА РЕКЛАМЫ + ВЕДЕНИЕ ПРОЕКТА - 4999 грн.
Создание LANDING PAGE - 250$.
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Давайте начнем новый проект вместе!