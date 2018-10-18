yesamarets

Front-end Developer, Back-end Developer, Разработка сайтов "под ключ"

Меня зовут Евгений! Занимаюсь фронтендом и разработкой сайтов 1 год. За это время успел освоить много новых технологий и получить достаточно опыта. Работал на двух фирмах, где реализовывал интересные проекты и получил много полезного опыта.

На данный момент работаю в команде из нескольких узкопрофильных специалистов, что позволяет нам реализовывать задания любой сложности.

Технологии и программы, которые я использую в работе:

HTML5/CSS3

фреймворк Bootstrap 3, 4;

jQuery, JS;

Gulp, SASS, jade;

PHP, MySQL;

WordPress, OpenCart;

Photoshop;

GIT.