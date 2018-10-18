yesamarets

Front-end Developer, Back-end Developer, Разработка сайтов "под ключ"
Меня зовут Евгений! Занимаюсь фронтендом и разработкой сайтов 1 год. За это время успел освоить много новых технологий и получить достаточно опыта. Работал на двух фирмах, где реализовывал интересные проекты и получил много полезного опыта.
На данный момент работаю в команде из нескольких узкопрофильных специалистов, что позволяет нам реализовывать задания любой сложности.
Технологии и программы, которые я использую в работе:
HTML5/CSS3
фреймворк Bootstrap 3, 4;
jQuery, JS;
Gulp, SASS, jade;
PHP, MySQL;
WordPress, OpenCart;
Photoshop;
GIT.