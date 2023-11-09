yesken_webstudio

Рахат yesken_webstudio

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Меня зовут Рахат, я из Казахстана. Делаю лендинги, сайты.

Cайт вам кратно повысит имидж вашей компании и продажи

Навыки:

  • сайты, лендинги на tilda - быстро и эффективно

  • верстка(html, css, javascript) - разработка сайта вручную

  • копирайтинг


Всегда на связи
Telegram: https://t.me/rakhatyesken
Можно через discord или любой другой сервис.

Портфолио

Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#1198
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#2653