Меня зовут Рахат, я из Казахстана. Делаю лендинги, сайты.
Cайт вам кратно повысит имидж вашей компании и продажи
Навыки:
сайты, лендинги на tilda - быстро и эффективно
верстка(html, css, javascript) - разработка сайта вручную
копирайтинг
Всегда на связи
Telegram: https://t.me/rakhatyesken
Можно через discord или любой другой сервис.
Портфолио
- Сайт портфолио1 просмотр
- Сайт на Tilda1 просмотр
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#1198
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#2653