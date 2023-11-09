Меня зовут Рахат, я из Казахстана. Делаю лендинги, сайты.



Cайт вам кратно повысит имидж вашей компании и продажи

Навыки:

сайты, лендинги на tilda - быстро и эффективно

верстка(html, css, javascript) - разработка сайта вручную

копирайтинг



Всегда на связи

Telegram: https://t.me/rakhatyesken

Можно через discord или любой другой сервис.