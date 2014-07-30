yevgeniya_a

Агашкова yevgeniya_a

 
27 летПольша/Краков
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Качественные переводы (польский, английский, русский, украинский)

Образование получаю в Польше, в Кракове. Учусь в лучшем и старейшем ВУЗе Польше - Ягеллонском Университете.

Здесь я уже 2й год, до этого 2 года учила язык с одним из лучших преподавателей польского языка в Харькове.

Уровень польского - очень хороший.

Уровень английского - очень хороший.

Уровень русского и украинского языков - носитель языка.

Предлагаю качественные, быстрые и недорогие переводы документов, текстов, писем и т.д.

E-mail: [email protected]

моб.тел: +48 884 309 465; +38 068 489 23 06