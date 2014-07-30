yevgeniya_a

Качественные переводы (польский, английский, русский, украинский)
Образование получаю в Польше, в Кракове. Учусь в лучшем и старейшем ВУЗе Польше - Ягеллонском Университете.
Здесь я уже 2й год, до этого 2 года учила язык с одним из лучших преподавателей польского языка в Харькове.
Уровень польского - очень хороший.
Уровень английского - очень хороший.
Уровень русского и украинского языков - носитель языка.
Предлагаю качественные, быстрые и недорогие переводы документов, текстов, писем и т.д.
E-mail: [email protected]
моб.тел: +48 884 309 465; +38 068 489 23 06