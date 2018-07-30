Всем привет!
Меня зовут Евгений, я начинающий верстальщик.
Достаточно хорошо знаю и умею применять Bootstrap3, CSS3, HTML5, есть базовые знания JavaScript.
В своей практике использую Wordpress, Opencart версий 1.5.... и 2.0.
Ответственно отношусь к любой работе и поставленным задачам.
Для меня в работе важен чистый, валидный код, правильное юзабилити и довольные клиенты.
Взаимопонимание между сторонами и честность ставлю выше всего в отношениях с заказчиками.
Пара моих последних выполненных работ:
1)
Выполнен заказ на разработку OnePageScroll сайта автомобильной тематики.
Затраченное время - 5 дней + правки.
Задача клиента удовлетворена на 100%, все правки учтены и применены. Сайт в данное время функционирует на его доменном имени и активно используется.
Пример (до финальных правок): bagazniki.zzz.com.ua
2)
Верстка сайта по предоставленному шаблону.
Затраченное время примерно 5 часов.
- Верстка сайта по предоставленному шаблону124 просмотра
- OnePageScroll сайт автомобильной тематики131 просмотр