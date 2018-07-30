Немного обо мне:

Всем привет!

Меня зовут Евгений, я начинающий верстальщик.

Достаточно хорошо знаю и умею применять Bootstrap3, CSS3, HTML5, есть базовые знания JavaScript.

В своей практике использую Wordpress, Opencart версий 1.5.... и 2.0.

Ответственно отношусь к любой работе и поставленным задачам.

Для меня в работе важен чистый, валидный код, правильное юзабилити и довольные клиенты.

Взаимопонимание между сторонами и честность ставлю выше всего в отношениях с заказчиками.

Пара моих последних выполненных работ:

1)

Выполнен заказ на разработку OnePageScroll сайта автомобильной тематики.

Затраченное время - 5 дней + правки.

Задача клиента удовлетворена на 100%, все правки учтены и применены. Сайт в данное время функционирует на его доменном имени и активно используется.

Пример (до финальных правок): bagazniki.zzz.com.ua

2)

Верстка сайта по предоставленному шаблону.

Затраченное время примерно 5 часов.

termpaper.kl.com.ua