Те, що про мене має знати замовник
Вітаю кожного, хто має намір налагодити взаємовигідну співпрацю!
Маю багаторічний досвід роботи райтером (працюю у сфері з 2012 року). Віддаю перевагу наступним тематикам: авто, будівництво, спорт, IT, экономіка, гемблынг. Хоча із задоволенням візьмусь за будь-яку роботу, яка не суперечить моїм принципам. Вільно володію українською та російською мовами. Також вготовий виконати замовленя ангійською мовою (рівень володіння С1).
Виконаю наступні завдання:
тексти, що продають;
промо-тексти;
рекламні статті;
пости у соцмережах;
опис окремих товарів або категорій товарів.
Звертайтеся - я з радістю відповім!