Те, що про мене має знати замовник

Вітаю кожного, хто має намір налагодити взаємовигідну співпрацю!

Маю багаторічний досвід роботи райтером (працюю у сфері з 2012 року). Віддаю перевагу наступним тематикам: авто, будівництво, спорт, IT, экономіка, гемблынг. Хоча із задоволенням візьмусь за будь-яку роботу, яка не суперечить моїм принципам. Вільно володію українською та російською мовами. Також вготовий виконати замовленя ангійською мовою (рівень володіння С1).

Виконаю наступні завдання: