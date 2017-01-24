Дизайн и верстка сайтов на Wordpress

Перед началом работы, стараюсь получить как можно больше информации по вашему проекту. Это позволяет сделать его наиболее качественно.

Разрабатываю Ваш уникальный дизайн, чтобы интегрировать его на систему Wordpress, позволяющую Вам при необходимости, менять на сайте любой компонент.

Моя специализация:

Веб-дизайн

Frontend HTML, CSS, JS, PHP(начальный).

Интеграция систем управления CMF/CMS.

Мои навыки:

Веб-дизайн (прототипирование сайтов, UI&UX архитектура, верстка)

Landing Page (полный цикл от прототипа до привязки к CMS)

Создание сайтов любой сложности под ключ (от одностраничника до интернет-магазина)