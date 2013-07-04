Статьи: строительство, архитектура, интерьер, здоровье.. Рерайт и копирайт.

Пишу статьи на любые темы, хотя быстрее и веселее пишется о дизайне, интерьере, архитектуре, ландшафтном дизайне, строительстве и строительных материалах, искусстве, здоровье, красоте и детях. Эффективный копирайтинг и быстрый рерайт. Большой опыт редактирования.

Могу

• выходить в Интернет на 12-14 часов в сутки

• писать на самые разные темы, так как обладаю широким кругозором, немаленьким кругом знакомств и жизненным опытом

• работать в команде и в экстренно сжатые сроки,

ПОРТФОЛИО: http://www.free-lance.ru/users/ygodka и больше здесь: http://ygodkav.ucoz.ru

ОПЛАТА: WebMoney - wmz, wmr по курсу на день заказа

Условия нашего сотрудничества:

- Обговариваем детали работы;

- Высылаете мне четкое ТЗ;

- Выбираете меня исполнителем проекта;

- Переводите ПРЕДОПЛАТУ или работаем через СБС (систему безопасных сделок).