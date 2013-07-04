Пишу статьи на любые темы, хотя быстрее и веселее пишется о дизайне, интерьере, архитектуре, ландшафтном дизайне, строительстве и строительных материалах, искусстве, здоровье, красоте и детях. Эффективный копирайтинг и быстрый рерайт. Большой опыт редактирования.
Могу
• выходить в Интернет на 12-14 часов в сутки
• писать на самые разные темы, так как обладаю широким кругозором, немаленьким кругом знакомств и жизненным опытом
• работать в команде и в экстренно сжатые сроки,
ПОРТФОЛИО: http://www.free-lance.ru/users/ygodka и больше здесь: http://ygodkav.ucoz.ru
ОПЛАТА: WebMoney - wmz, wmr по курсу на день заказа
Условия нашего сотрудничества:
- Обговариваем детали работы;
- Высылаете мне четкое ТЗ;
- Выбираете меня исполнителем проекта;
- Переводите ПРЕДОПЛАТУ или работаем через СБС (систему безопасных сделок).