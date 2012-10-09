Создание сайта, качественно. Индивидуальный подход.

ЧТО Я ПРЕДЛАГАЮ?

Разработаю и выполню сайт любой сложности, по индивидуальному заказу.

Все сайты пишу вручную (не использую cms, фреймворки), непосредственно под требования заказчика.

Использую последние стандарты PHP программирования (PHP 5.3) и HTML разметки (HTML5).

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?

Вы получаете приложение с хорошо читаемым, докумментированным PHP кодом и грамотной архитектурой (MVC) что обеспечивает хорошую масштабируемость и простоту поддержки сайта любым программистом.

Если того требует приложение, в нем реализовано микроформатирование данных, что особенно важно для правильной индексации информации поисковыми системами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

- Если я беру заказ, то работаю от начала и до конца только с этим заказом, что позволяет мне полностью сосредоточится на качественном выполнении работы.

- Я всегда на связи с заказчиком по телефону или имейлу.

- Поддержка сайта, в т.ч. консультации по коду или расширение функционала сайта.

КОНСАЛТИНГ.

Если у Вас есть идея которая до стадии программной реализации нуждается в доработке будь то творческой, дизайнерской или в плане юзабилити, я помогу Вам завершить эту идею и подскажу, как лучше, т.к. имею большой дизайнерский опыт, а также опыт разработки интерфейсов.

А ТАКЖЕ...

Занимаюсь написанием отдельных модулей для вебсайтов, парсеров, грабберов, подключением API платежных систем и др.