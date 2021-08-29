Дьявольски хороший 2D Artist

Привет, рада познакомиться. Я хочу рассказать вам кое-что о себе. Мне 23 года, на данный момент я внештатный 2D художник. Я окончила среднюю школу в 2016 году, я золотая медалистка и обладатель многих почетных грамот. После школы поступила во Львовскую Национальную Академию Искусств на Факультет Изобразительного Искусства и Реставрации. По профессии я реставратор произведений искусства.

Я уделяю много времени своему росту в цифровом искусстве.

На данный момент интересуюсь разработкой игр и казуальной графикой. Я веду свой арт-инстаграм, рисую не только фанарт, но и свои работы.

В настоящее время работаю на Fiverr. Я работаю с клиентами из США, в основном создаю собственные иллюстрации и логотипы. В свободное время занимаюсь музыкой, пишу песни.