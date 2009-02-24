Полной Партизаны yingyangyingyang
51 годРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Работы по копирайтингу, рерайт, SEO, CMSсайты, HTML, Flash, баннеры.
Творческий подход, опыт в написании авторских статей.
Гарантирую аккуратность, скорость, читабельность текстов.
Ответственен, обязателен. Серьезно подхожу к работе.
Тематика любая но предпочитаю: техника, боевые искусства,
фэн-шуй, цигун, компьютерные игры.
Пишу статьи, стихи, html-коды, сайты по ключ, Joomla, Worldpress,
SEO-оптимизация, раскрутка.
Условия нашего сотрудничества:
- Обговариваем детали работы;
- Высылаете мне четкое ТЗ;
- Выбираете меня исполнителем проекта;
- Переводите ПРЕДОПЛАТУ или работаем через СБС (систему безопасных сделок).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Пиццерия187 просмотров
- Календарик219 просмотров
- Визитка195 просмотров
- Визитка195 просмотров
- Центр оздоровительных практик и фен-шуй135 просмотров
- Лаборатория Интерьерного Дизайна139 просмотров