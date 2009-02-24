yingyang

Полной Партизаны yingyang

 
51 годРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Работы по копирайтингу, рерайт, SEO, CMSсайты, HTML, Flash, баннеры.

Творческий подход, опыт в написании авторских статей.

Гарантирую аккуратность, скорость, читабельность текстов.

Ответственен, обязателен. Серьезно подхожу к работе.

Тематика любая но предпочитаю: техника, боевые искусства,

фэн-шуй, цигун, компьютерные игры.

Пишу статьи, стихи, html-коды, сайты по ключ, Joomla, Worldpress,

SEO-оптимизация, раскрутка.

Условия нашего сотрудничества:

- Обговариваем детали работы;

- Высылаете мне четкое ТЗ;

- Выбираете меня исполнителем проекта;

- Переводите ПРЕДОПЛАТУ или работаем через СБС (систему безопасных сделок).

HTMLJoomlaFlash
Портфолио