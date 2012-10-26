Образование среднее специальное (художественное)
*закончила Московский лицей Анимационной Кинематографии №333 как
художник-аниматор;
*и МГАХУ памяти 1905 года как художник театральный декоратор
*курсы аниматоров при Союзмультфильме
опыт работы:
два с половиной года делала сцены на студии Рысь(redfox),студии
Кристмас(Мабиноги).
работала 4 года в компании по производству игровых аппаратов - аниматором
и
дизайнером(интерфейс игр,стёкл к аппаратам ,создание персонажей ,2D
анимация)
переодически в режиме фриланс : создание флаеров,афиш,банеров.
знание программ:
PhotoshopCS,3DMax,ZBrash,CorellDrow.
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Портфолио
- Флаер клуб Априори187 просмотров
- Анимация к мобильному телефону138 просмотров
- Без названия134 просмотра
- Без названия160 просмотров
- Без названия152 просмотра
- Svecha185 просмотров