Образование среднее специальное (художественное)

*закончила Московский лицей Анимационной Кинематографии №333 как

художник-аниматор;

*и МГАХУ памяти 1905 года как художник театральный декоратор

*курсы аниматоров при Союзмультфильме

опыт работы:

два с половиной года делала сцены на студии Рысь(redfox),студии

Кристмас(Мабиноги).

работала 4 года в компании по производству игровых аппаратов - аниматором

и

дизайнером(интерфейс игр,стёкл к аппаратам ,создание персонажей ,2D

анимация)

переодически в режиме фриланс : создание флаеров,афиш,банеров.

знание программ:

PhotoshopCS,3DMax,ZBrash,CorellDrow.