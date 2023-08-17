Проектирование и разработка Highload систем для FinTech | Backend и DevOps.

5 лет опыта разработки в финтех (E-Commerce, BNPL) индустрии.

Проектирование и разработка систем с нуля до Highload показателей.

Опыт работы с зарубежными платежными системами, интеграциями и различными сервисами (включая скоринг, процессинг).

Увы, но таких масштабных задач, под вышеописанный мною опыт, в Weblancer редко можно встретить.

Но благодаря своему ценному багажу опыта и практики в различных проектах я могу с уверенностью заявить что любая задача, что появляется тут в бирже выполнима в самые кратчайшие сроки, качественно и доступно исходя из бюджета заказчика.